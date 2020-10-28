Брестская газета. Днем 13 сентября в Бресте проходила масштабная акция протеста, которая закончилась хороводами на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова и последующим разгоном протестующих водометом, пишет





Спустя два дня УСК по Брестской области возбудило уголовное дело о "массовых беспорядках", а утром как подозреваемая по нему была задержана 25-летняя брестчанка Марина Глазова – учительница польского и английского языков.

Она – единственная, подозреваемая по этому делу девушка, которая на данный момент находится в СИЗО.

«Это образованный, грамотный человек, который верит в справедливость и хочет жить в такой же стране. А то, что ее обвиняют, это, скорее всего, из-за того, что она с «недостаточным уважением отнеслась к следователю». Поэтому решили сделать из нее «образец» для других. Чтобы знали, как не надо поступать. Мол, сидите дома, не выходите», – комментирует ситуацию с Мариной руководитель брестского отделения лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Весна» Владимир Величкин.





По словам отца девушки, поэта Владимира Глазова, первое время у родных, друзей Марины был шок из-за этой ситуации: «Однако со временем смирились. Потому что человек со временем привыкает ко всему».





Самым тяжелым для девушки, судя по ее письмам, было время, когда ее переводили из одной камеры в другую. Приходилось постоянно привыкать к новым людям. Кроме того, первые дни ей нездоровилось, поэтому нужно было передавать медикаменты.





Общение с дочерью осуществляется посредством писем. Утром 27 октября Владимир получил очередное.





«Дочь написала, что новая компания добрая и веселая. Со всеми сдружились. Все делятся друг с другом своими передачами», – рассказывает отец Марины.





На вопрос о том, почему, по его мнению, единственная задержанная девушка по «хороводному» делу именно его дочь, отвечает: «Могу говорить лишь со своей колокольни. Она молодая. Незамужняя. Ей 25 лет. Учительница. Все это вместе и стало причиной, как мне кажется. Никаких других поводов я не вижу».





Как ранее сообщал Следственный комитет, подозреваемыми по этому делу проходят 20 человек. Владимир Величкин считает, что никто из них не заслуживает обвинения по уголовной статье.





«Порядок тогда никто не нарушал. «Морду» никто никому не бил. Никто ничего не громил. А то, что люди вышли на проезжую часть… Думаю, у каждого брестчанина были случаи, когда не могли проехать по городу, потому что местные власти организовывали какое-либо мероприятие. В результате чего «заворачивали» транспорт на полдня или целый день, что создавало массовые неудобства горожанам.





А тут буквально на несколько минут люди вышли. Причем даже автомобили не сигналили, чтобы протестующие их пропустили. И из-за этого раздувать, что кто-то кому-то помешал… Перебор, я считаю».





Утром 27 октября защита Марины Глазовой обжаловала в областном суде арест девушки как меру пресечения. Заседание было закрытым. Жалобу оставили без удовлетворения. Марина остается под стражей.



