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"Цуд Божы": журналиста задержали на Женском марше, но судить передумали
Источник материала: Партизан
Прекращено административное дело против Алеся Пилецкого. Об этом журналист «Радыё Свабода» сообщил у себя в Facebook.
"Чаго толькі ў жыцці не здараецца. Адчыняю толькі што паштовую скрыню, а там цуд божы ў выглядзе ліста ад начальніка Заводскага РУУС Мінска Кіслова К. С. са словамі "подготовка дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ в отношении Вас прекращена"", - написал журналист.
Административный процесс против Пилецкого начали за участие в Женском марше 5 сентября. Журналист освещал эту акцию и был в синей жилетке и с бейджем «Пресса».
Адвокат журналиста Сергей Зикрацкий сообщил тогда
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Прекращено административное дело против Алеся Пилецкого. Об этом журналист «Радыё Свабода» сообщил у себя в Facebook.
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