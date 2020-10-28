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В ПСП считают ультиматум Тихановской неоправданными ожиданиями передачи власти

28.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ультиматум, который выдвинула экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская Александру Лукашенко, по своей сути равнозначен необоснованным ожиданиям передачи власти «на блюдце с голубой каемочкой».


 

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил депутат Палаты представителей второго созыва, председатель незарегистрированной Партии свободы и прогресса Владимир Новосяд.

По его словам, ультиматум - это и есть новая версия бойкота-2000.

«Как и бойкот, так и ультиматум, это неоправданные ожидания, что власть принесут на блюдце с голубой каёмочкой», - обозначил он.

Новосяд убежден, что в сложившихся обстоятельствах протестующие  должны использовать каждую политическую площадку.

«Если предлагается участвовать трудовым коллективам во Всебелорусском народном собрании, надо перехватывать инициативу. Стачкомам выдвигать на него своих делегатов, бороться везде, где только можно мирными способами», - пояснил он.

В противном случае, акцентирует внимание глава ПСП, борьба за демократию превратится в радикальный протест.

«И тогда получится, как по Ленину, нет у революции начала, нет у революции конца», - подытожил он.

Напомним, что условия ультиматума Тихановской выполнены не были, поэтому 25 октября протесты прошли в Минске, Бресте, Лиде, Борисове, Жодино и других городах страны.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ультиматум, который выдвинула экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская Александру Лукашенко, по своей сути равнозначен необоснованным ожиданиям передачи...
 
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