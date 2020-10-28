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«Не пустила мужа домой во время запоя. А он просто ушел к другой женщине и живет с ней». Отвечает психолог

28.10.2020 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В семье читательницы сложилась странная ситуация: она выгнала мужа, который ушел в очередной запой, но согласна принять его назад через год, если он изменит свою жизнь. Возможны ли такие перемены и получится ли начать отношения с чистого листа, отвечает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не из легких. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».


Фото: pinterest.com

— Помогите разобраться в ситуации. Мы с мужем прожили 3 года. Это мой второй брак.

Муж у меня очень хороший, заботливый, но раз в год срывается и уходит в запой на 2−3 месяца, в итоге теряет работу. В какой-то момент я поняла, что совершила ошибку, когда начала тянуть все финансовые проблемы семьи на себе. И в этот раз, после очередного запоя, не пустила его домой, сказав при этом, чтобы возвращался, когда найдет работу.

В итоге муж нашел другую женщину, живет сейчас у нее. Сказал, что я сама виновата, потому что выгнала его. Спустя некоторое время мы развелись и спокойно поговорили. Он сказал, что хотел бы отмотать на полгода назад всю эту ситуацию. Я ему пояснила, что нужно принять то, что случилось, и сделать выводы. Сказала, что мне не нужен алкоголь в доме, нужен муж, который будет нести ответственность за финансы и проблемы в семье. Я сказала, что у него есть год на то, чтобы измениться и понять, что ему нужно, сказала, что в течение этого времени не буду заводить никаких отношений, хочу отдохнуть и разобраться в себе.


Фото: unsplash.com

Сейчас он устроился на работу, не пьет, каждый день ходит мимо моего дома, чтобы я видела его, занял позицию друга, иногда пишет и спрашивает про мои дела. Продолжает жить у этой женщины. Стоит ли мне надеяться на то, что мой бывший муж действительно старается измениться для меня или я зря питаю надежды? И как мне вести в этой ситуации правильно?

Ответ психолога

— Читая ваше письмо, восхищаюсь вашей мудростью и силой. Вы все делаете правильно. Четко расставили границы, объяснив и на словах, и на деле, что так семейная жизнь продолжаться не может. Теперь вопрос: что дальше?

Судя по тому поведению, что вы описываете, он действительно старается измениться. Но что в этой ситуации нужно обязательно понимать: алкоголизм — это болезнь, и в ней нужна помощь специалистов — наркологов и психотерапевтов. Человек начинает употреблять алкоголь, когда по-другому не справляется со своей жизнью.

Сейчас цель вашего бывшего мужа — вернуть вас, поэтому он держится. Как только это произойдет, могут возобновиться старые сценарии преодоления стресса и трудностей. Это необходимо ему объяснить. Только на силе воли алкоголизм, к сожалению, не лечится.

Интересная работа, любимая женщина рядом, хобби, увлечения, спорт, адекватный круг друзей — вот фундамент будущей безалкогольной жизни. Год — это хороший срок, чтобы изменить свою жизнь для него, а для вас — чтобы понять, действительно ли он вырос как личность. Судя по тому, что вы пишите, что питаете надежды — у вас есть чувства к бывшему мужу, однако, вы о них ничего не сказали. Ответьте и себе на вопросы: что я чувствую к этому человеку; задевает ли меня то, что он живет с другой; как вы видите ваши будущие отношения, если они получатся; как будет организован совместный бюджет; при каких обстоятельствах вы точно не будете продолжать эти отношения. Все это впоследствии стоит обсудить и с ним. Удачи вам!

 
 
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В семье читательницы сложилась странная ситуация: она выгнала мужа, который ушел в очередной запой, но согласна принять его назад через год, если он изменит свою...
 
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