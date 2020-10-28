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У минского офиса МТС задержали сотрудников компании, вышедших на акцию
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 28 октября, у минского офиса МТС на проспекте Дзержинского вновь выстроилась цепочка солидарности. Но очень скоро к ним подъехали неизвестные, предположительно силовики, которые забрали нескольких участников акции.
Мы не получили пока официального комментария от МТС, но одна из сотрудниц офиса рассказала, что забрали четверых сотрудников (по другим сведениям, лишь двоих). Одного при этом избили.
Собеседница отметила, что цепочка не простояла и 10 минут. Она также добавила, что сегодня в офис должен приехать министр связи и, возможно, с этим и связано внимание к акции протеста.
Напомним, что 26 октября возле офиса МТС в Минске
Тогда в МТС отметили, что не комментируют эту ситуацию, однако подчеркнули, что «взгляды и убеждения — личное дело каждого человека».
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Сотрудники выходили на акцию и позавчера.
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