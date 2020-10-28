У минского офиса МТС задержали сотрудников компании, вышедших на акцию

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 28 октября, у минского офиса МТС на проспекте Дзержинского вновь выстроилась цепочка солидарности. Но очень скоро к ним подъехали неизвестные, предположительно силовики, которые забрали нескольких участников акции.



Фото: «Радыё Свабода» / svaboda.org

Мы не получили пока официального комментария от МТС, но одна из сотрудниц офиса рассказала, что забрали четверых сотрудников (по другим сведениям, лишь двоих). Одного при этом избили.

Собеседница отметила, что цепочка не простояла и 10 минут. Она также добавила, что сегодня в офис должен приехать министр связи и, возможно, с этим и связано внимание к акции протеста.

Напомним, что 26 октября возле офиса МТС в Минске прошла акция: люди стояли у центральной проходной, некоторые из них держали в руках листы бумаги с надписью «забастовка». Они разошлись примерно в 11 часов, после того как к ним вышел генеральный директор компании Владимир Карпович, сказавший, что всем, «кто стоит», следовало бы взять отпуск за свой счет. Спустя пару часов в Сети появился документ «Акт об отсутствии на рабочем месте», который якобы дали подписать участнице сегодняшний акции. Там указано, что работник отсутствовал на рабочем месте с 10.00 до 10.40 по причине участия в акции протеста. Мы позже поговорили с этой женщиной и выяснили, что никто увольнять ее не собирается и она не имеет претензий к руководству.

Тогда в МТС отметили, что не комментируют эту ситуацию, однако подчеркнули, что «взгляды и убеждения — личное дело каждого человека».