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Работник «Атланта» поднимался на трубу на территории завода и требовал отставки Лукашенко и новые выборы

28.10.2020 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Атланте» сегодня один из работников поднимался на трубу на территории завода с БЧБ-флагом. Он записал обращение к Александру Лукашенко, в котором просит объявить о своем уходе, остановить насилие, освободить всех политических заключенных. По словам работников, на место приезжали в том числе МЧС, скорая, милиция. По состоянию на 13.30 мужчина спустился на землю, сообщают его коллеги. Виктора передали милиции. «Руководство разгоняет по рабочим местам всех сочувствующих коллег, которые собрались поддержать», — рассказал один из работников.


Фото: читатель TUT.BY

Работник «Атланта» Виктор Манкевич поднялся на трубу около 12.00. Он размахивал бело-красно-белым флагом. Позже стало известно, что мужчина записал видеообращение к Александру Лукашенко.

— Я признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме. Вы должны объявить о своем уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключенных. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно! — говорится в обращении.

Коллеги Виктора сообщают, что около 13.20 на трубу начали взбираться специалисты, предположительно, работники МЧС. По состоянию на 13.30 мужчина спустился на землю. Его передали милиции.

Появилась информация, что Виктор якобы был уволен до этого инцидента. Однако его коллеги опровергают эти сведения. При этом они рассказывают, что Виктор — один из самых активных работников в последнее время. «Он с самого начала выступал за непризнание выборов, задавал неудобные вопросы директору на встречах с работниками», — рассказал один из коллег Виктора.



 
 
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На «Атланте» сегодня один из работников поднялся на трубу на территории завода с БЧБ-флагом. Он записал обращение к Александру Лукашенко.
 
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