Samsung пошутила над коробками без зарядок в iPhone 12. Но и сама может убрать их

Источник материала: Onliner

Apple снова задала тренд, только позитивным для потребителей его назвать пока не получается. Вслед за американской корпорацией отказываться от наушников и зарядных устройств в коробках со смартфонами начинают и другие производители. LG не будет класть зарядку в G8X, а теперь появилась информация, что так же поступит и Samsung. Об этом сообщает ресурс Sam Mobile.

По данным южнокорейских источников, на которые опирается Sam Mobile, наушники и зарядное устройство исчезнут из комплекта Galaxy S21 — флагмана, который еще не представили. Но, по другим данным, сперва Samsung откажется только от наушников, а «кубик» зарядки пока что останется.

Сейчас смартфоны поставляются с зарядным блоком на 25 Вт, а более мощную 45-ваттную зарядку нужно докупать отдельно.

Samsung уже частично перешла на новый формат упаковки. Так, в США Galaxy Note20 поставляется без наушников, однако покупатели могут получить их бесплатно, если обратятся в официальный магазин.

Что любопытно, после премьеры iPhone 12 Samsung в соцсетях подтрунила над Apple: компания опубликовала изображение зарядного устройства с подписью «в комплекте с вашим Galaxy».



