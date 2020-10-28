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Почему так рванули доллар и евро? Разбираемся с экономистом

28.10.2020 14:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закрылись довольно ощутимым ростом американской и европейской валют. Фактически они добираются почти до максимальных значений с 8 октября. При этом рекордных объемов торгов нет, а падение российского рубля минимально. Что происходит?

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает, что такой рост связан с окончанием налоговой недели.

— Предприятия платили не только налоги за месяц, но и за третий квартал. Для уплаты налогов, естественно, нужны рубли. Соответственно, в этот период предприятия не покупают валюту, а многие ее даже продают, — отмечает аналитик. — После окончания налогового периода снижается спрос на рубли, вырастает спрос на валюту — и происходит всплеск. Белорусский рубль падал с понедельника, но объемы торгов при этом маленькие: где-то половина от среднедневных. Среднедневной оборот на бирже по трем валютам составляет около $45 миллионов. В понедельник, вторник и сейчас объемы были практически вдвое меньше обычного. Это показывает, что спрос на валюту относительно небольшой, но предложение еще меньше.

То, что объемы небольшие, позволяет надеяться, что этот рост иностранных валют не станет устойчивым трендом и не приобретет тот масштаб, который был, к примеру, в августе. А может быть, в ближайшие дни этот рост и выдохнется.

Аналитик отмечает: сегодняшний рост доллара и евро одновременно с падением российского рубля также связан с ситуацией на валютном рынке в России.

— Там доллар уже превысил 78 российских рублей, а евро превысил 92 российских рубля. Это происходит на фоне снижения цен на нефть. Сегодня стоимость барреля марки Brent опускается к $40, — объясняет Иосуб. — В среднесрочной перспективе курс белорусского рубля будет зависеть от того, станет ли государство печатать деньги и выдавать кредиты убыточным госпредприятиям. Вообще, вот уже несколько месяцев происходит небольшое снижение номинальных зарплат. У людей особо нет больших ресурсов, чтобы покупать валюту. У предприятий с прибылью — тоже не все в порядке, нет особенно лишних денег для покупки валюты. Эти «лишние» деньги могут появиться только в том случае, если государство начнет печатать и кредитовать через засекреченные указы госпредприятия. Тогда у предприятий появятся деньги, которые они тут же станут усиленно пускать на покупку валюты. Будет это государство делать или нет? Очевидно, что будет. Вопрос, в каких масштабах. Этого мы сейчас не знаем. Поэтому сложно предсказать среднесрочные тренды.

— Если говорить о долгосрочных трендах, то белорусский рубль продолжит снижаться, но без подключения печатного станка он это будет делать не слишком интенсивно, — заключил эксперт.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закрылись довольно ощутимым ростом американской и европейской валют. Фактически они добираются почти до...
 
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