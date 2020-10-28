Спасаясь от пожара, отважный кот выпрыгнул из окна многоэтажки. Все закончилось хорошо (есть видео)

Источник материала: Onliner

Сразу несколько спасателей пытались словить рыжего кота, который попал в западню при пожаре в одной из квартир нью-йоркского района Гарлем. Тот долго не решался выпрыгнуть из окна второго этажа здания, но, когда все же сделал это, промахнулся мимо рук пожарных. Впрочем, судя по всему, герой почти не пострадал.

Как сообщает Daily Mail, пожар начался в кирпичном доме в Гарлеме в субботу. По предварительным данным, он стал результатом домашнего конфликта между хозяйкой квартиры и ее бывшим бойфрендом, которого впоследствии нашли внутри без сознания. В общей сложности в результате ЧП пострадало семь человек, включая двух полицейских. Кот в их число не входит. По всей видимости, он отделался испугом и лишь подлежит купанию. В настоящее время его поместили в один из нью-йоркских приютов для домашних животных, пока разыскивается его хозяин.