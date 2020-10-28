Уж снова взволновал белорусов. На этот раз пробрался на 13-й этаж

Источник материала: Onliner

В МЧС рассказали о «происшествии», которое случилось 23 октября. Утром по телефону 101 женщина сообщила, что по лестничной клетке ее 16-этажки ползает змея. Чтобы разобраться в сложной ситуации, на место отправилась комиссия специалистов (так велит инструкция). Змея тоже была в шоке.

Звонок спасателям поступил в 9:53 из дома 21 по улице Косарева.

Прибывший работник горотдела по ЧС обнаружил возмутителя спокойствия на 13-м этаже. Идентифицировал: уж. Сообщается, что спасатель при помощи перчатки взял животное, поместил в мешок, отвез в лес и выпустил. Никто не пострадал.









В это время в наших широтах ужи готовятся к спячке. Ищут убежища. Возможно, малосемейка как раз показалась удобной норкой. В данном случае безобидной и полезной рептилии повезло — далеко не всегда напуганные люди обходятся с ними бережно.