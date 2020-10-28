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Уж снова взволновал белорусов. На этот раз пробрался на 13-й этаж
Источник материала: Onliner
В МЧС
Звонок спасателям поступил в 9:53 из дома 21 по улице Косарева.
Прибывший работник горотдела по ЧС обнаружил возмутителя спокойствия на 13-м этаже. Идентифицировал: уж. Сообщается, что спасатель при помощи перчатки взял животное, поместил в мешок, отвез в лес и выпустил. Никто не пострадал.
В это время в наших широтах ужи готовятся к спячке. Ищут убежища. Возможно, малосемейка как раз показалась удобной норкой. В данном случае безобидной и полезной рептилии повезло — далеко не всегда напуганные люди обходятся с ними бережно.
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