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Уж снова взволновал белорусов. На этот раз пробрался на 13-й этаж

28.10.2020 14:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МЧС рассказали о «происшествии», которое случилось 23 октября. Утром по телефону 101 женщина сообщила, что по лестничной клетке ее 16-этажки ползает змея. Чтобы разобраться в сложной ситуации, на место отправилась комиссия специалистов (так велит инструкция). Змея тоже была в шоке.

Звонок спасателям поступил в 9:53 из дома 21 по улице Косарева.

Уж снова взволновал белорусов. На этот раз пробрался на 13-й этаж
Фото: городгомель.бел

Прибывший работник горотдела по ЧС обнаружил возмутителя спокойствия на 13-м этаже. Идентифицировал: уж. Сообщается, что спасатель при помощи перчатки взял животное, поместил в мешок, отвез в лес и выпустил. Никто не пострадал.




В это время в наших широтах ужи готовятся к спячке. Ищут убежища. Возможно, малосемейка как раз показалась удобной норкой. В данном случае безобидной и полезной рептилии повезло — далеко не всегда напуганные люди обходятся с ними бережно.

 
Теги: Гомель
 
 
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В МЧС рассказали о «происшествии», которое случилось 23 октября. Утром по телефону 101 женщина сообщила, что по лестничной клетке ее 16-этажки ползает змея. Чтобы...
 
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