«Сказали, что мы засветились на студенческих акциях протеста». Из университетов начали отчислять студентов

Источник материала: Onliner

Вчера в Telegram-каналах университетов начала появляться информация о планируемом отчислении студентов. Причина — их участие в акциях протеста. А ближе к вечеру был опубликован приказ из БГАИ. Согласно ему, из университета уже отчислили трех студентов. Сами учащиеся говорят, причина в том, что они «засветились на студенческих акциях». Похожая информация стала поступать и из других вузов. Студенты БНТУ и БГУФК сообщили журналисту Onliner, что их также предупредили об отчислении по похожим причинам. Мы связались с ними и с администрациями вузов, чтобы узнать подробности.

Карина, студентка 5-го курса БГАИ. «Это касается непосещения занятий в день ультиматума — в понедельник»

До вчерашнего дня Карина училась на 5-м курсе БГАИ. О том, что она отчислена, девушка узнала с утра, когда пришла на занятия.

— Во дворике академии с моим одногруппником разговаривал ректор, я подошла к ним. В итоге нам было сказано, что мы здесь больше не учимся — уже подписан приказ на наше отчисление. Причина — «юридическая». Мы спросили, что это значит, а ректор просто ответил, что мы не являемся студентами академии и с нами он разговаривать не хочет. За все четыре года у меня не было ни одной пересдачи, а сама я была старостой, поэтому не понимаю, что я могла нарушить.

По словам Карины, она и ее одногруппник попытались войти в университет, но вахтер на проходной внутрь их не впустил. Правда, затем им все-таки удалось встретиться с первым проректором Светланой Винокуровой.

— Мы попросили у нее предоставить доказательства нашей вины. В ответ она предупредила, что нас ознакомят только с приказом, а вот с видеоматериалами — нет. Вечером лаборантка кафедры вызвала нас в кабинет и в самом деле показала документ. В приказе было сказано, что отчисление связано с докладной запиской заведующего кафедрой Масленникова. Она касается нашего непосещения занятий в день ультиматума — в понедельник.







Александр, студент 2-го курса БНТУ. «В деканате сказали, что по вузу будет отчислено 50 человек»

Александр учится на 2-м курсе БНТУ. Пока он не видел документ, который подтверждает его отчисление. Однако парень утверждает, что в деканате его предупредили: вскоре такой приказ будет подписан. Все происходящее он связывает с выражением своей гражданской позиции.

— 26 октября я был задержан на акции возле военно-технического факультета, 12 часов следующего дня провел в СИЗО. Затем был суд, мне назначили 5 базовых величин и отпустили. На следующий день я приехал в университет вместе с родителями. Они тоже хотели узнать, что со мной будет дальше. Я пошел на пары, они — в деканат. Там им рассказали, что со вчерашнего дня я уже не являюсь студентом.

Александр говорит, после таких новостей он сразу позвонил правозащитникам. Ему рассказали, что без двух выговоров отчислить из университета его не могут.

— Отмечу, что у меня нет ни одного выговора. С сентября до сегодняшнего дня я пропустил только половину одной пары. Сейчас родители общаются с ректором, выясняют, что происходит. В деканате приказа до сих пор нет, — рассказывает Александр. — Там нам сообщили, что по всему вузу по такой же причине будет отчислено около 50 человек.





Алексей (имя изменено), студент БГУФК

Студент БГУФК пожелал не называть свое имя, но рассказал журналисту Onliner, что в деканате его также предупредили о возможном отчислении из-за участия в студенческих акциях протеста.

— Когда мы пришли 1 сентября в университет, нам сказали, что, если мы во время учебы будем ходить на акции, у нас будут проблемы. Во время одной из акций меня задержали, после этого вызвали в деканат и провели профилактическую беседу — мол, мы студенты и должны учиться. А потом случились студенческие протесты — мы просто сидели в амфитеатре. Никаких плакатов у нас не было, мы только ели, но администрация посчитала это несанкционированной акцией. Видимо, из-за этого и случились проблемы — «нарушение внутреннего распорядка».

Официально мне еще никакой приказ об отчислении не показывали. Однако сказали, что такой документ уже готовится. Причина — участие в студенческих протестах. Получается, с сегодняшнего дня я могу быть отчислен — меня уже вызвали в университет, — добавил студент.





Что говорят в администрациях?

Чтобы узнать официальную позицию вузов, мы позвонили в администрации. Вот что нам рассказали.

БГАИ

Ректора университета Михаила Борозны на рабочем месте не оказалось, поэтому мы связались с первым проректором Светланой Винокуровой. Вот какой разговор у нас произошел.

— Я не знаю, что им сказали. Почему вы меня спрашиваете, что им сказали? Там написано, с чем связано отчисление, — ответила она на вопрос журналиста, с чем связано отчисление.

— Студентка утверждает, что у нее нет никаких нарушений и никаких выговоров.

— Я не могу за нее утверждать. Вы спрашивайте у нее — я отвечаю за то, за что я подписалась. И я знаю, за что я подписалась. У меня нет приказа перед глазами, но, когда я его подписывала, я его внимательно читала. У нас ежедневно исключаются люди по разным причинам — это обычное дело. Почему-то никто до этого нам не звонил.

— То есть исключение никак не связано с политическими причинами?

— Нет, никак не связано.

БНТУ

В университете нам сообщили, что пока никого, кто мог бы прокомментировать факты отчислений студентов, нет на месте.

Как только мы получим комментарий, сразу же опубликуем его здесь.

БГУФК

В ректорате БГУФК нам также не смогли прокомментировать информацию об отчислениях студентов: ректора и первого проректора не оказалось на рабочем месте. Мы будем пытаться связаться с администрацией университета и опубликуем официальный комментарий, как только что-то узнаем.





Мнение Лукашенко

Напомним, вчера Александр Лукашенко на совещании, посвященном планированию Всебелорусского народного собрания, упомянул про студентов. Он предложил каждому выбирать дорогу, по которой будет двигаться он сам и его дети. При этом тех, кто посещает несанкционированные акции, велел отчислить или уволить.

— Не хотят рабочие работать — не надо, — разрешил Александр Лукашенко. — Но их единицы, которые не хотят. Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет — тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое — преподаватели. Их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах. Повторяю, никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус и они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, где хотят жить и что делать. Вы видите, они по этой методичке цветных революций уже 7—8 этапов прошли, осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация, она происходит. В связи с этим я хотел бы еще раз обратиться к родителям школьников, да и студентов: уберите своих детей с улиц.

Если в вашем вузе отчисляют студентов и вы хотите об этом рассказать, напишите нашему журналисту Татьяне Ошуркевич в Telegram по нику @oshurkev или на почту osh@onliner.by.