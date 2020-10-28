В помощь бизнесу. Как перевести свое дело в Россию

Благодаря заключенным соглашениям белорусы имеют право проживать в любом регионе России, причем при переезде гражданство менять не обязательно.

О налогообложении, трудоустройстве, легализации пребывания и других аспектах, которые важны для наших бизнесменов в России, рассказывают специалисты адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» .



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Налоги

Налог на доходы физических лиц

Налог платят физические лица, которые:

- являются налоговыми резидентами России (фактически находятся на территории этой страны не меньше 183 календарных дней в течение 12 следующих месяцев подряд);

- не являются налоговыми резидентами России, но получают доход в этом государстве.

Ставка налога варьируется от 9% до 35%.

Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, то большая часть его доходов будет облагаться по ставке 13%.

Налог на прибыль организаций

Величина налога прямо зависит от финансовых результатов работы организации. Основная ставка — 20%.

Налог платят в том числе иностранные организации, которые:

- работают в России через постоянные представительства или просто получают доход от источника в РФ;

- признаются налоговыми резидентами РФ в соответствии с международным договором по вопросам налогообложения — для целей этого договора;

- фактически имеют местом своего управления РФ, если иное не предусмотрено таким договором.

НДС

Ставка НДС в размере 0% применяется в том числе при реализации:

- товаров, которые вывезены по таможенной процедуре экспорта или помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;

- услуг по международной перевозке.

По ставке НДС 10% облагается налогом реализация продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, медицинских товаров.

Ставка НДС 20% применяется во всех остальных случаях.

Специальные налоговые режимы

1. Упрощенная система налогообложения

Для применения УСН предпринимателю нужно соблюсти определенные условия. В частности, работников у него должно быть меньше 100 человек.

Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам 9 месяцев того года, в котором подано уведомление о переходе, ее доходы не превысили 112,5 млн российских рублей.

Бизнесмены, которые выбрали УСН, освобождаются от уплаты ряда налогов.

Сами налоговые ставки УСН зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения.

2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

При исчислении и уплате ЕНВД размер дохода, который бизнесмен реально получил, значения не имеет.

Налогоплательщики должны руководствоваться размером так называемого «вмененного дохода», который установлен Налоговым кодексом РФ.

Ставка налога — 15% от величины такого дохода.

ЕНВД применяется в отношении части видов предпринимательской деятельности.

Это в том числе розничная торговля, общепит, бытовые и ветеринарные услуги, услуги по ремонту, техобслуживанию и мойке автотранспорта, рекламная деятельность.

Кроме того, в Росси есть такой специальный налоговый режим, как единый сельскохозяйственный налог.

Страховые взносы

Организации, которые имеют право на пониженные ставки по налогу на прибыль, могут пользоваться и пониженными тарифами взносов.

В результате общая нагрузка составит 7,6%.

Корпоративные вопросы

Начинающему бизнесмену проще и выгоднее получить в России статус индивидуального предпринимателя.

Этот статус позволяет использовать больше льготных схем при налогообложении. Причем в некоторых случаях ИП может работать два года по нулевой налоговой ставке.

Для регистрации не нужен устав и уставный капитал — ИП может работать в жилом помещении, чего нельзя делать организации.

Регистрация ИП занимает три рабочих дня. Тогда как у общества с ограниченной ответственностью, например, это может занять месяц.

Легализация пребывания

Помимо статуса гражданина РФ, для мигрантов предусмотрен еще один.

Это статус иностранного гражданина — ему позволено находиться в стране в трех случаях:

- временное пребывание на основании визы (или без нее, если такой вариант предусмотрен законом), без оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание.

В таком случае иностранный гражданин может находиться в России только в течение 90 дней на временном отрезке в 180 дней. Этот вариант подходит тем, у кого есть близкие родственники в России;

- временное проживание при наличии разрешения — это необходимо тем, кто рассчитывает на официальное трудоустройство;

- постоянное проживание с оформлением вида на жительство.

1. Постоянное место жительства.

Оформить ПМЖ в России можно, если:

- принять участие в программе переселения соотечественников — этот вариант подходит тем, кто был рожден в СССР, а затем выехал на ПМЖ в другое государство;

- получить временное убежище — подходит только для граждан тех стран, где идут военные действия, и есть угроза их жизни и здоровью;

- получить статус беженца — это вариант годится для тех, кто подвергается личному преследованию со стороны государства у себя на родине;

2. Гражданство по упрощенной форме.

Вариант рассчитан в основном на русскоговорящих иностранцев.

Получение ВНЖ в общем порядке позволяет при эмиграции получить почти равные с россиянами экономические и социальные права, причем заявителю не надо отказываться от своего гражданства.

Получение гражданства в общем порядке возможно только в том случае, если заявитель прожил в стране более 5 лет.

Беларусь и Россия подписали пакет документов, которые обеспечивают равные права белорусов и россиян на территории двух стран. Это главная льгота для белорусских граждан в России.

Вы имеете право проживать в любом регионе России. При переезде гражданство менять не обязательно. Вам необходимо оформить постоянный вид на жительство. Постоянно проживающие в России белорусы обладают такими же социально-экономическими правами, как и россияне.

3. Вид на жительство

Чтобы белорусский предприниматель смог подать заявление на ВНЖ, у него должен быть оформлен миграционный учет.

Потребуется подготовить пакет документов — их список может варьироваться в зависимости от индивидуальной ситуации заявителя.

В том числе ему может понадобиться медицинский сертификат об отсутствии инфекционных заболеваний и наркозависимости, а также справка об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Заявление на получение ВНЖ для белорусов рассматривается около трех месяцев. Для граждан, которые подают документы на общих основаниях, срок составит до 6 месяцев.

Вид на жительство выдается на 5 лет с возможностью неоднократного продления.

Трудоустройство

Если белорус хочет работать в России, то он оформляется на работу так же, как и российские граждане.

При этом работникам полагается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Больше информации о перемещении бизнеса в Россию вы найдете в специальном обзоре SP&P, в который включены 11 стран.

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