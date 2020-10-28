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Сотрудника «Гродно Азота» Александра Жука на месяц отправили за решетку

28.10.2020 14:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудника ОАО «Гродно Азот» Александра Жука суд Октябрьского района Гродно 28 сентября осудил на 30 суток административного ареста.

Сотрудника «Гродно Азота» Александра Жука на месяц отправили за решетку
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщил БелаПАН коллега Жука, он позвонил супруге и сообщил об аресте. Суд признал его виновным в участии в двух несанкционированных массовых мероприятиях.

Член независимого профсоюза Александр Жук пропал рано утром 27 октября. Его забрали на беседу в КГБ. До суда он находился в изоляторе.

Как сообщалось, на этой неделе некоторые сотрудники предприятия «Гродно Азот» присоединились к протестному движению и заявили о забастовке.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сотрудника ОАО «Гродно Азот» Александра Жука суд Октябрьского района Гродно 28 сентября осудил на 30 суток административного ареста.
 
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