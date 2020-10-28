Сотрудника «Гродно Азота» Александра Жука на месяц отправили за решетку

Сотрудника ОАО «Гродно Азот» Александра Жука суд Октябрьского района Гродно 28 сентября осудил на 30 суток административного ареста.



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Как сообщил БелаПАН коллега Жука, он позвонил супруге и сообщил об аресте. Суд признал его виновным в участии в двух несанкционированных массовых мероприятиях.

Член независимого профсоюза Александр Жук пропал рано утром 27 октября. Его забрали на беседу в КГБ. До суда он находился в изоляторе.

Как сообщалось, на этой неделе некоторые сотрудники предприятия «Гродно Азот» присоединились к протестному движению и заявили о забастовке.