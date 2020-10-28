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Студент БГУИР стал фигурантом уголовного дела. Он оскорбил декана и призывал к забастовке

28.10.2020 14:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Студент одного из минских вузов стал фигурантом уголовного дела из-за того, что оскорбил декана и призывал к забастовке.

"Утром 26 октября студент столичного вуза вместе с другими учащимися зашел в аудиторию, где проходило занятие и начал призывать к забастовке. Когда декан факультета сделал замечание и попросил протестующих покинуть зал, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы", - рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

21-летнего инициатора акции задержали. С его слов, накануне с ним связался неизвестный в телеграм-канале и предложил сагитировать учащихся к забастовке. После согласия молодому человеку выслали текст выступления и попросили удалить переписку.

Генеральная прокуратура дала правовую оценку действиям студента и возбудила уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

С санкции прокурора к студенту применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
 
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Студент одного из минских вузов стал фигурантом уголовного дела из-за того, что оскорбил декана и призывал к забастовке.
 
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