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Студент БГУИР стал фигурантом уголовного дела. Он оскорбил декана и призывал к забастовке
28.10.2020 14:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Студент одного из минских вузов стал фигурантом уголовного дела из-за того, что оскорбил декана и призывал к забастовке.
"Утром 26 октября студент столичного вуза вместе с другими учащимися зашел в аудиторию, где проходило занятие и начал призывать к забастовке. Когда декан факультета сделал замечание и попросил протестующих покинуть зал, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы", - рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
21-летнего инициатора акции задержали. С его слов, накануне с ним связался неизвестный в телеграм-канале и предложил сагитировать учащихся к забастовке. После согласия молодому человеку выслали текст выступления и попросили удалить переписку.
Генеральная прокуратура дала правовую оценку действиям студента и возбудила уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.
С санкции прокурора к студенту применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Студент одного из минских вузов стал фигурантом уголовного дела из-за того, что оскорбил декана и призывал к забастовке.
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