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Тихановская обсудила с главой МИД Норвегии ситуацию на Беларуськалии

28.10.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ситуация на Беларуськалии с правами человека и не только сегодня стала темой обсуждения на онлайн-встрече Светланы с Тихановской с главой МИД Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде.

«Норвежскую сторону интересовал вопрос Беларуськалия, т.к. крупная норвежская химическая компания Yara закупает удобрения именно в Беларуси», - сообщает телеграм-канал Тихановской.

Кроме того, они обсудили ситуацию в Беларуси и возможности помощи со стороны Норвегии.

Светлана Тихановская отметила, что сейчас наиболее важно поддержать бастующих рабочих, студентов и всех, кто присоединился к забастовке, кто в данный момент особенно страдают от репрессий, подвергаются увольнениям, отчислениям и уголовному преследованию за свой протест.

Также она поблагодарила Норвегию за жесткую политику в отношении режима, поддержку санкций в отношении Лукашенко и его сообщников и инициирование московского механизма по сбору данных о преступлениях силовиков против мирных протестующих.

«…обсуждали пакет помощи для правозащитников, СМИ, культурных деятелей, спортсменов, исключенных их спортивных федераций за активную гражданскую позицию», - сказано в сообщении.

Ранее на этой неделе Светлана Тихановская провела важный разговор с министром иностранных дел Эстонии, где они обсудили, куда направить помощь в размере 500 тысяч евро, выделенных Эстонией на поддержку гражданского общества. Обсуждался и вопрос созыва Совета безопасности ООН по вопросу преступлений против мирных демонстрантов в Беларуси – после того, как будет опубликован доклад ОБСЕ по московскому механизму.

 
 
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Ситуация на Беларуськалии с правами человека и не только сегодня стала темой обсуждения на онлайн-встрече Светланы с Тихановской с главой МИД Норвегии Ине Мари...
 
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