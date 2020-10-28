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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело после акции протеста в БГУИР

28.10.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело после прошедшей в понедельник акции протеста в БГУИР.

«Согласно материалам дела, утром 26 октября в учебном корпусе №4 БГУИР неустановленные лица организовали и приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в результате чего было сорвано учебное занятие, то есть нарушена работа образовательного учреждения», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

В тот же день, когда в вузе прошла протестная акция, милиционеры задержали подозреваемого по данному делу – студента третьего курса БГУИР. Правоохранители полагают, что задержанный был инициатором протестной акции.

Прокурор дал санкцию на заключение подозреваемого под стражу. Для организации предварительного расследования уголовное дело направили в Следственный комитет.

 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело после прошедшей в понедельник акции протеста в БГУИР.
 
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