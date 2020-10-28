Уволен председатель первички профсоюза РЭП ММЗ

Источник материала: АФН

28 октября уволен председатель первичной организации профсоюза РЭП Минского моторного завода Андрей Комлик-Яматин.

Об этом сообщает БелаПАН. Около 50 работников Минского моторного завода 26 октября провели на территории предприятия собрание, на котором обсудили возможность проведения забастовки.

«Пока он собирал вещи на своем рабочем месте, его задержали и отвезли в Партизанское РУВД», - информирует правозащитный сайт «Весна». Его отец Игорь Комлик полагает, что «пока дело касается статьи 23.34 КоАП, а там видно будет».