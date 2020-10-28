ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Черная" среда для белорусского рубля. Или почти

28.10.2020 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Разгромом белорусского рубля завершились торги 28 октября

Евро и доллар подскочили до максимума за 20 дней на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 октября. Корзина валют выросла в цене сразу на 0,73%. Это максимальный процентный прирост за последние два месяца.

Несмотря на такой разгром белорусский рубль пока укрепляется к валютной корзине на 0,39% по сравнению с началом месяца.

Курс доллара улетел вверх сразу на 0,0456 BYN до 2,5990 BYN/USD — максимума за 20 дней. Доллар дорожает уже третий день. За это время его стоимость выросла на 0,0591 BYN, а до этого он находился на минимуме за два месяца.

Правда, с начала октября доллар подешевел на 0,0246 BYN.

Вероятно, продавцы валюты пока куда-то ушли. Сегодня объём торгов долларом составил всего $11,1 млн. Вчера было ещё меньше — $10,8 млн. — минимум за 3,5 месяца.

Курс евро подскочил на 0,0346 BYN до 3,0521 BYN/EUR. Как и у доллара это максимум за 20 дней. Евро за последние три дня подорожал на 0,0492 BYN, но в начале месяца он был дороже, чем сейчас на 0,0206 BYN.

Курс российского рубля опустился всего на 0,0033 BYN до 3,3365 BYN/100 RUB и оставил максимум за 18 дней.

Сотня российских рублей с начала октября подорожала всего на 0,0022 BYN.

Центробанк России

Не только белорусский рубль быстро девальвируется. Достаётся и российскому коллеге.

Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра сразу на 1,10 рубля до 77,5520 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра вырос на 91 копейку до 91,2632 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разгромом белорусского рубля завершились торги 28 октября
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не пустила мужа домой во время запоя. А он просто ушел к другой женщине и живет с ней». Отвечает психолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика