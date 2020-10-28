"Черная" среда для белорусского рубля. Или почти

Евро и доллар подскочили до максимума за 20 дней на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 октября. Корзина валют выросла в цене сразу на 0,73%. Это максимальный процентный прирост за последние два месяца.





Несмотря на такой разгром белорусский рубль пока укрепляется к валютной корзине на 0,39% по сравнению с началом месяца.





Курс доллара улетел вверх сразу на 0,0456 BYN до 2,5990 BYN/USD — максимума за 20 дней. Доллар дорожает уже третий день. За это время его стоимость выросла на 0,0591 BYN, а до этого он находился на минимуме за два месяца.





Правда, с начала октября доллар подешевел на 0,0246 BYN.





Вероятно, продавцы валюты пока куда-то ушли. Сегодня объём торгов долларом составил всего $11,1 млн. Вчера было ещё меньше — $10,8 млн. — минимум за 3,5 месяца.





Курс евро подскочил на 0,0346 BYN до 3,0521 BYN/EUR. Как и у доллара это максимум за 20 дней. Евро за последние три дня подорожал на 0,0492 BYN, но в начале месяца он был дороже, чем сейчас на 0,0206 BYN.





Курс российского рубля опустился всего на 0,0033 BYN до 3,3365 BYN/100 RUB и оставил максимум за 18 дней.





Сотня российских рублей с начала октября подорожала всего на 0,0022 BYN.





Центробанк России

Не только белорусский рубль быстро девальвируется. Достаётся и российскому коллеге.





Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра сразу на 1,10 рубля до 77,5520 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра вырос на 91 копейку до 91,2632 RUB/EUR.