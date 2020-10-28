Жириновский предложил отправить Лукашенко в совхоз имени Ленина





«Не может он [Лукашенко] управлять. Он хороший директор совхоза. Переведите его в Москву вместо Грудинина. Пусть управляет совхозом имени Ленина. А Белоруссия должна закончить свое существование», — сказал Жириновский.





После выступления с трибуны Жириновского спикер нижнее палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что лидер ЛДПР этим заявлением «доставил много проблем, в том числе в области международных отношений». «Но что касается вашего взгляда на развитие ситуации [в Беларуси]— он зачастую бывает прозорливым»,— заключил Володин, обращаясь к Жириновскому.







