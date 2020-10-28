Клиенты одного из банков получили сообщения, что с них спишут подоходный налог. Узнали, о чем речь

Источник материала: Tut.by

Некоторые читатели сообщили FINANCE.TUT.BY, что получили сообщения от Технобанка: с 19 октября по 30 ноября будет производиться списание подоходного налога за 2019−2020 годы с уплаты выплаченного вознаграждения money-back, превышающий 2%. «Никогда за 5 лет пользования такого не было», — написал читатель. В Технобанке объясняют, что ни о каком новом налоге речи не идет, просто в банке решили дополнительно проинформировать клиентов о том, за что именно с них удержат определенные суммы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Такие сообщения стали приходить о списании средств с манибэков. Впервые получили, никогда за 5 лет пользования такого не было, — написал один из читателей и приложил скриншот сообщения, которое пришло в мобильном приложении Технобанка.



Фото: читатель

Еще одна читательница, Кристина, сообщила, что после получения такого уведомления с ее счета списали 3 рубля.

В Технобанке, куда FINANCE.TUT.BY обратился за пояснениями, сообщили, что «все организации, выплачивающие доходы физическим лицам, в том числе банки, являются налоговыми агентами и в силу налогового законодательства обязаны исчислять, удерживать и перечислять в бюджет подоходный налог при выплате доходов». Речь идет о подоходном налоге с кешбэка по ставке выше 2%, процентов по депозитам со сроком размещения менее одного года в белорусских рублях и двух лет в иностранной валюте и так далее.

— Необходимая информация об удержании налогов размещается на сайтах банков. Вместе с тем сейчас на фоне многочисленных рекомендаций и предупреждений об участившихся случаях мошенничества в Технобанк поступают вопросы от клиентов, опасающихся стать жертвой злоумышленников. В этой связи в целях более подробного разъяснения причин списания банком со счетов клиентов денежных средств банк направил дополнительные информационные сообщения клиентам банка, — прокомментировали в Технобанке.

Также в банке поделились статистикой: в среднем суммы подоходного налога по money-back составляют менее 1 рубля в месяц.

Разве с кешбэка нужно платить налог?

Кешбэк (он же money-back, он же доход в виде процентов от суммы оплаты банковской карточкой) не облагается налогом в том случае, если он не превышает 2% от потраченной суммы. С превышения уплачивается подоходный налог по стандартной ставке 13%. К примеру, если банк предлагает вам кешбэк 5% от стоимости покупки в определенных магазинах, то 2% от стоимости налогом облагаться не будут, а еще 3% — будут. Эти ограничения действуют до 1 января 2021 года. При этом банк выступает в качестве налогового агента, то есть сам удерживает с клиентов нужную сумму подоходного налога и перечисляет им уже «чистый» кешбэк. Соответственно, если вы пользуетесь картой с кешбэком, то банк, выпустивший карту, сам удерживает с вас подоходный налог в тех случаях, когда это необходимо.