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В Минском районе 18-летний тракторист снес опору здания, после чего обрушилась крыша - погибла женщина

28.10.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском районе после наезда трактора на опору здания обрушилась крыша, погибла женщина. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Происшествие случилось утром 28 октября в деревне Василевщина. Следствие установило, что 18-летний парень, управляя трактором МТЗ, врезался в опорную колонну картофелехранилища сельскохозяйственного предприятия, после чего произошло обрушение крыши постройки.

В результате 61-летняя работница предприятия от полученных травм умерла на месте происшествия, еще одна женщина с травмами различной степени доставлена в больницу.


Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной информации, тракторист был трезв.

 
 
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