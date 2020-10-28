Ученые: Отказ от ношения маски может быть связан с антисоциальными чертами личности

Источник материала: Tut.by

Ученые из Бразилии связали нежелание носить маску с антисоциальными чертами личности, пишет The Independent. В исследовании приняли участие более 1500 человек в возрасте от 18 до 73 лет.



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С помощью анкетирования ученые попытались определить аффективный резонанс участников — их способность проявлять сочувствие, эмоциональную отзывчивость в отношении окружающих. Участникам опроса задали серию личностных вопросов о том, насколько хорошо определенные утверждения отражают их поведение. Также их спрашивали, соблюдают ли они меры предосторожности для защиты от COVID-19, в том числе — носят ли маски.

После анализа всех анкет ученые идентифицировали два профиля: антисоциальный и профиль эмпатии. Антисоциальный профиль был связан с более высокими баллами в личностных вопросах, связанных с черствостью, лживостью, враждебностью, импульсивностью, безответственностью, манипулятивностью и рискованным поведением. Антисоциальные черты, как отмечается в исследовании, «обычно присутствуют у людей с расстройством личности». Эта группа опрошенных также имела более низкие баллы по аффективному резонансу.

Профиль эмпатии показал более высокие баллы по способности проявлять сочувствие и более низкие баллы по чертам, связанным с антисоциальным расстройством личности.