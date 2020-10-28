Четыре фильма - за одну ночь. Минчан зовут отметить Хеллоуин в кинотеатре

Источник материала: Tut.by

В преддверии Хеллоуина столичный кинотеатр «Ракета» устраивает вечеринку Happy Halloween . В ночь с 31 октября на 1 ноября здесь будут показывать хорроры: зрители смогут посмотреть сразу четыре фильма ужасов за 20 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com, пользователь @geoffreymoffett

Сеть столичных кинотеатров «КиноМинска» возвращается к формату киноночей. Уже 31 октября с 23.00 в кинотеатре «Ракета» будут показывать четыре хоррора. Рассказываем, что за они.

«Святая Агата» (США)

1957 год, маленький городок штата Джорджия. Молодая авантюристка Мэри сбежала от жестокого отца и хочет завязать с мошенничеством. А когда девушка узнает, что беременна, у нее не остается выбора, кроме как укрыться в женском монастыре. Монахини с порога заявляют ей, что учреждение лишилось поддержки церкви и здесь царят свои строгие порядки, но Мэри может уйти, как только захочет. Преследуемая видениями из прошлого и наблюдающая странное поведение подруг по несчастью, девушка понимает, что монахини что-то скрывают.

«Сын дьявола» (Канада)

Семейная пара, музыкант Лиам и журналистка Рей, останавливается в уединенной гостинице, где сорок лет назад находился родильный дом для незамужних женщин. Беременная Рэй видит призрак убитой здесь матери и раскрывает страшную тайну о судьбе родившихся в этом доме детей.

«Проклятие „Мэри“» (США, Канада)

Морская полиция подбирает в открытом море выживших после пожара на прогулочной яхте: женщину средних лет Сару и двух ее дочерей. Сара сразу сознается, что она сожгла судно, ведь, по ее словам, у нее не было другого выхода: в яхте обитал злой дух. Все началось с того, что ее муж Дэвид купил на полицейском аукционе эту лодку — точно такую, какая была у его отца. Мужчина надеялся начать собственный бизнес, а яхта «Мэри» должна была стать счастливым билетом для него и его семьи.

«Поезд в Пусан 2: Полуостров» (Южная Корея)

Через четыре года после вспышки страшного вируса, распространение которого Южная Корея сдержать не смогла, то, что осталось от страны, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Бывший военный Хан Джон-сок, в своё время сумевший эвакуироваться, в составе небольшого отряда отправляется из Гонконга в закрытую зону, чтобы отыскать грузовик с деньгами. Ему предстоит пробираться по жуткому миру, где помимо означенной угрозы опасность представляют и люди, устраивающие жестокие игры на выживание.

Киноночь Happy Halloween Когда: 31 октября, с 23.00

Где: кинотеатр «Ракета»

Сколько: 20 рублей за всю ночь Купить билет

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