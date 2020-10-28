В Польше определили «Лучший дом». Посмотрели, что за он. Спойлер: интерьер вам точно понравится

Источник материала: Tut.by

Союз архитекторов Польши объявил победителей конкурса SARP AWARD 2020. В номинации «Лучший дом в Польше» высшую награду получила студия PL. architekci за реализацию проекта частного дома недалеко от Познани, пишет archinea.pl.



Фото: Том Курек

Отправной точкой для построения геометрии дома стал участок неправильной формы и соседнее здание с масштабными скатами крыши. Идея архитекторов заключалась в том, чтобы соединить существующие постройки и ландшафт с точки зрения городского планирования — с уважением ко всем.



Фото: Том Курек

Несмотря на то, что здание статичное, оно в то же время изменчиво — все зависит от того, с какой стороны на него смотреть. Оно может быть маленьким, узким и низким, но также большим, широким и высоким.









Из-за размера и формы участка дом должен был быть двухэтажным, но заказчики очень хотели, чтобы дом был открытым, а не с изолированным целым этажом. Сидя в гостиной, они хотели общаться с играющими детьми наверху: находясь наверху, наблюдать, что происходит на первом этаже.





Из этих пожеланий родилась идея, что второй этаж должен быть некоей антресолью, подвешенной в середине дома.













Здесь разместились три спальни, ванная и гардеробная. Комнаты небольшие по размеру, но ощущения тесноты нет, так как пространство используется от пола до ската крыши. Это решение автоматически позволило улучшить освещение всего дома благодаря большим мансардным окнам, размещенным на крыше.





По нашему мнению, интерьеры этого дома тоже заслуживают самой высокой оценки.





Тон задают и пейзажи за окном. Черные оконные рамы обрамляют зеленые виды на лес, создавая изменчивые образы в интерьере в зависимости от сезона.





Чтобы еще больше подчеркнуть виды за окном, весь пол первого этажа залит белым полимерным покрытием. Однако интерьер от этого не стал «холодным».





Яркие цвета диванов, ламп, ковриков или дуба на кухонной мебели добавляют домашнего уюта, не отвлекая от того, что находится за окном.