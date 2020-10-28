Глава МВД Караев: «Идет война. До каждого районного милиционера доношу, что его жизнь и счастье его семьи зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие»

Источник материала: Onliner

Министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал ситуацию в противостоянии силовиков с митингующими и заявил, что ничего страшного в предупреждении о применении боевого оружия нет — так действуют все полиции мира. Разговоров о жизни и смерти становится все больше.

«На стороне митингующих выступают всякие люди: и спортивные молодые люди, и футбольные фанаты, анархисты, и те, кто подумал, что в виртуальных стрелялках все умеет. Есть и те, кто осознает последствия, и те, кто совсем не представляет, что с ним будет физически, юридически и как он свою жизнь в дальнейшем покалечит или прекратит, — рассказал Караев в интервью, опубликованном на канале Андрея Кривошеева. — До тысячи иностранных граждан пытались проникнуть на территорию Беларуси. ГПК прекрасно пресекает этот поток. Единичные случаи присутствия инструкторов мы видим. Они общаются через телеграм-каналы, списываются и организуют „уличные банды Нью-Йорка“, которые пытаются работать по нам, светофорам, „Табакеркам“. Доморощенные специалисты, банда Стампа (злодей из советского детского фильма „Приключения Электроника“. — Прим. Onliner), как я их называю. Мы их легко находим и нейтрализуем — это начинающие террористы. Хотелось, чтобы это активно освещалась: в их отношении не до тайн следствия и не до такта.

После амнистии на улицах присутствуют и выпущенные по амнистии уголовники, которые не оценили гуманного шага. Пусть потом не лепечут. Рецидивный срок будет уже не таким. При этом при разборе задержанных мы стараемся по-человечески посмотреть, кто попал туда случайно, и зверьми стараемся не быть. Но и мягкотелыми тоже не будем.

Боевое оружие применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы иссякли, ничего страшного в этом заявлении нет. Ведь имелось в виду моим первым замом применение оружия с точки зрения восстановления правопорядка. Никто не говорил о том, что оно будет применяться без разбора и по мирным протестующим. Человек нападет на сотрудника милиции? Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом. Я не хочу называть набившую оскомину фразу про американских полицейских... Там только за угрожающее движение в отношении полицейского убивают людей.

Милиционера почти убили, а он только потом стреляет предупредительными в воздух. Почему так? Мне отвечают, что пока наши милиционеры не были готовы к тому, чтобы убить своего односельчанина, земляка, жителя своего района. Настолько за 26 лет жизни мы были готовы только к тому, чтобы быть гуманными. Это сыграло злую шутку. Сейчас ситуация поменялась — идет война. А мы все еще раскачиваемся?

До каждого районного милиционера доношу: твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твой жены зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты еще пытаешься их уговорить. Многочисленные примеры. Слава богу, что с ОМОНом боятся так поступать. Почему-то у граждан такое мнение, что с ОМОНом шутки плохи, а с обычными милиционерами можно побыдлоганить. Это будет пресекаться так же жестоко, как это делает ОМОН.

У милиционеров есть арсенал нелетального оружия: приемы рукопашного боя, палка резиновая, газ, водометы, наручники. Чтобы ни для кого шоком не было: мы привыкли, что в странах Запада водомет разгоняет, а у нас почему-то водомет является шоком. Это всего лишь вода, покрашенная краской. Охладить некоторый пыл».