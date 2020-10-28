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Глава МВД Караев: «Идет война. До каждого районного милиционера доношу, что его жизнь и счастье его семьи зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие»
Источник материала: Onliner
Министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал ситуацию в противостоянии силовиков с митингующими и заявил, что ничего страшного в предупреждении о применении боевого оружия нет — так действуют все полиции мира. Разговоров о жизни и смерти становится все больше.
«На стороне митингующих выступают всякие люди: и спортивные молодые люди, и футбольные фанаты, анархисты, и те, кто подумал, что в виртуальных стрелялках все умеет. Есть и те, кто осознает последствия, и те, кто совсем не представляет, что с ним будет физически, юридически и как он свою жизнь в дальнейшем покалечит или прекратит, —
После амнистии на улицах присутствуют и выпущенные по амнистии уголовники, которые не оценили гуманного шага. Пусть потом не лепечут. Рецидивный срок будет уже не таким. При этом при разборе задержанных мы стараемся по-человечески посмотреть, кто попал туда случайно, и зверьми стараемся не быть. Но и мягкотелыми тоже не будем.
Боевое оружие применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы иссякли, ничего страшного в этом
Милиционера почти убили, а он только потом стреляет предупредительными в воздух. Почему так? Мне отвечают, что пока наши милиционеры не были готовы к тому, чтобы убить своего односельчанина, земляка, жителя своего района. Настолько за 26 лет жизни мы были готовы только к тому, чтобы быть гуманными. Это сыграло злую шутку. Сейчас ситуация поменялась — идет война. А мы все еще раскачиваемся?
До каждого районного милиционера доношу: твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твой жены зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты еще пытаешься их уговорить. Многочисленные примеры. Слава богу, что с ОМОНом боятся так поступать. Почему-то у граждан такое мнение, что с ОМОНом шутки плохи, а с обычными милиционерами можно побыдлоганить. Это будет пресекаться так же жестоко, как это делает ОМОН.
У милиционеров есть арсенал нелетального оружия: приемы рукопашного боя, палка резиновая, газ, водометы, наручники. Чтобы ни для кого шоком не было: мы привыкли, что в странах Запада водомет разгоняет, а у нас почему-то водомет является шоком. Это всего лишь вода, покрашенная краской. Охладить некоторый пыл».
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Глава МВД Караев: «Идет война. До каждого районного милиционера доношу, что его жизнь и счастье его семьи зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие»
Министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал ситуацию в противостоянии силовиков с митингующими и заявил, что ничего страшного в предупреждении о...
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