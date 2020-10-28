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Авария рядом с Академией наук, на проспекте Независимости уже пробка
Источник материала: Onliner
Нам сообщают о серьезной аварии на пересечении проспекта Независимости и улицы Петруся Бровки, рядом с 1-й городской клинической больницей, недалеко от Академии наук. На проспекте уже образовался серьезный затор.
По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля, оба — Ford. На месте работают сотрудники ГАИ.
Затор уже растянулся от площади Якуба Коласа до места, где произошла авария.
(будет дополнено)
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Нам сообщают о серьезной аварии на пересечении проспекта Независимости и улицы Петруся Бровки, рядом с 1-й городской клинической больницей, недалеко от Академии...
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