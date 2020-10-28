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Авария рядом с Академией наук, на проспекте Независимости уже пробка

28.10.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нам сообщают о серьезной аварии на пересечении проспекта Независимости и улицы Петруся Бровки, рядом с 1-й городской клинической больницей, недалеко от Академии наук. На проспекте уже образовался серьезный затор.

По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля, оба — Ford. На месте работают сотрудники ГАИ.

Затор уже растянулся от площади Якуба Коласа до места, где произошла авария.

Авария рядом с Академией наук, на проспекте Независимости уже пробка
Авария рядом с Академией наук, на проспекте Независимости уже пробка
Авария рядом с Академией наук, на проспекте Независимости уже пробка

(будет дополнено)

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Нам сообщают о серьезной аварии на пересечении проспекта Независимости и улицы Петруся Бровки, рядом с 1-й городской клинической больницей, недалеко от Академии...
 
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