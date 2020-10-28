18-летний тракторист въехал в здание. Из-за столкновения обрушилась крыша и погибла женщина

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в деревне Василевщина Минского района 18-летний тракторист, управляя трактором МТЗ, столкнулся с опорной колонной картофелехранилища. Из-за удара колонна обвалилась, а еще обрушилась крыша. На месте происшествия погибла 61-летняя работница сельхозпредприятия, еще одна женщина доставлена с травмами в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, допрашиваются свидетели. Следователем назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, изучается документация предприятия. По предварительной информации, тракторист был трезв.





Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса.