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18-летний тракторист въехал в здание. Из-за столкновения обрушилась крыша и погибла женщина

28.10.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром в деревне Василевщина Минского района 18-летний тракторист, управляя трактором МТЗ, столкнулся с опорной колонной картофелехранилища. Из-за удара колонна обвалилась, а еще обрушилась крыша. На месте происшествия погибла 61-летняя работница сельхозпредприятия, еще одна женщина доставлена с травмами в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, допрашиваются свидетели. Следователем назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, изучается документация предприятия. По предварительной информации, тракторист был трезв.

18-летний тракторист въехал в здание. Из-за столкновения обрушилась крыша и погибла женщина

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса.

 
 
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Сегодня утром в деревне Василевщина Минского района 18-летний тракторист, управляя трактором МТЗ, столкнулся с опорной колонной картофелехранилища. Из-за удара...
 
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