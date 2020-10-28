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Lexus сбил пешеходов на тротуаре: ГАИ просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Минске

28.10.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Госавтоинспекция устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Минске 2 октября около 11:40. Как сообщалось, водитель Lexus на проспекте Машерова выехал на тротуар и сбил там двух пешеходов.

«Водитель автомобиля Lexus LS430 двигался по проспекту Машерова со стороны улицы Максима Богдановича в направлении улицы Красной. У дома №9 по проспекту Машерова, на перекрестке проспекта Машерова и улицы Куйбышева, он выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на двух пешеходов, стоящих на тротуаре», — сообщили в ГАИ.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений на месте происшествия скончался мужчина 1975 года рождения. Другой пешеход с травмами был госпитализирован.

Lexus сбил пешеходов на тротуаре: ГАИ просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Минске

Очевидцев этого происшествия просят обращаться в отдел ГАИ Центрального РУВД г. Минска по адресу: г. Минск, ул. Орловская, 58/1, или звонить по телефонам: (8 017) 288-02-02, 8 029 377-72-70.

Также столичная Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, которое случилось 13 октября около 23:30 вблизи перекрестка Партизанского проспекта и улицы Молодежной. Водитель автомобиля Renault совершил столкновение с мотоциклистом на Aprilia.

ГАИ просит очевидцев позвонить по телефонам: (8 017) 239-30-16, 8 025 693-62-90, (8 017) 270-19-19 или 102.

Конфиденциальность гарантируется.

Lexus сбил пешеходов на тротуаре: ГАИ просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Минске

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Минске 2 октября около 11:40. Как сообщалось, водитель Lexus на...
 
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