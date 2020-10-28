Трактор сбил опору и обрушил крышу здания, под обломками погибла женщина

Источник материала: Onliner

В Следственном комитете сообщили, что сегодня около 9:00 в деревне Василевщина Минского района 18-летний парень, управляя трактором, совершил столкновение с опорной колонной картофелехранилища сельскохозяйственного предприятия. В результате произошло опрокидывание колонны и обрушение крыши постройки.

«61-летняя работница предприятия погибла на месте происшествия, еще одна женщина с травмами различной степени доставлена в больницу, — сообщили в СК. — В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, допрашиваются свидетели. Следователем назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, изучается документация предприятия».

По предварительной информации, тракторист был трезв.





По данному факту Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».





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