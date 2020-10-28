ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британцы обновили самый маленький кроссовер Jaguar

28.10.2020 15:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компактный кроссовер Jaguar E-Pace появился в продаже в 2017 году, и сейчас приблизительно половина жизненного цикла данной модели. А это значит, настало время обновиться. Пресс-служба JLR разослала подробную информацию о Jaguar E-Pace'2021.

Британцы обновили самый маленький кроссовер Jaguar

Машина получила доработанный бампер с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Изменениям подверглись и LED-фары с решеткой радиатора. В салоне владельцев порадует современный интерфейс информационно-развлекательной системы Pivi Pro с изогнутым 11,4-дюймовым экраном. Есть возможность удаленного обновления ПО. Машина подключается к интернету через SIM-карту.

Британцы обновили самый маленький кроссовер Jaguar

Производитель отдельно упоминает о новой оптике Pixel LED. Автоматически подбирая различные сегменты светодиодов, система адаптивного головного освещения Adaptive Driving Beam осуществляет мониторинг дороги и формирует световой поток так, чтобы он не создавал блики на дорожных знаках и помехи для других водителей.

Британцы обновили самый маленький кроссовер Jaguar

Клиентам предложат новые двухлитровые дизельные и бензиновые моторы семейства Ingenium. На нашем рынке будут представлены следующие двигатели.

Дизельные

• 163 л. с., 2,0-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом;

• 199 л. с., 2,0-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Бензиновые

• 200 л. с., 2,0-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом;

• 249 л. с., 2,0-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Есть изменения в архитектуре кузова Premium Transverse Architecture. В машине используются новые опоры двигателя, которые способствуют улучшению отклика на изменение положения дроссельной заслонки. Новая архитектура также позволила повысить жесткость крепления передней подвески, что должно положительно отразиться на комфорте при движении автомобиля, сохранив при этом достойную маневренность. Конструкция снижает вибрацию, жесткость и шум по всему салону, делая поездку комфортнее.

Британцы обновили самый маленький кроссовер Jaguar

В системе полного привода обновленного E-PACE применена технология Standard Driveline второго поколения, которая автоматически распределяет крутящий момент между передними и задними колесами, чтобы обеспечить максимальную тягу. Впервые Standard Driveline дополнена функцией Driveline Disconnect. Во время стабильного движения на высокой скорости она отключает систему полного привода и передает тягу только на переднюю ось, обеспечивая повышенную топливную экономичность.

Британцы обновили самый маленький кроссовер Jaguar

Уже в базовом оснащении E-PACE имеет систему Jaguar Drive Control с режимами Comfort, Eco и Dynamic, которые водитель может выбрать вручную в зависимости от дорожных условий при помощи переключателя, расположенного рядом с новым селектором переключения передач. В зависимости от выбранного режима корректируется работа рулевого управления, трансмиссии, акселератора и, в зависимости от комплектации, системы подвески Adaptive Damping.

Jaguar XF II (X260), 2017 г.в., 36 000 км
черный, седан, дизель 2 л, автоматическая, задний привод
78 900 р.
30 900$ / 26 147€
Jaguar S-Type I, 2000 г.в., 285 000 км
черный, седан, бензин 3 л, автоматическая, задний привод
13 278 р.
5200$ / 4400€
Jaguar F-Pace I 2.0d, 2019 г.в., 3 700 км
черный, внедорожник, дизель 2 л, автоматическая, полный привод
127 500 р.
49 933$ / 42 254€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компактный кроссовер Jaguar E-Pace появился в продаже в 2017 году, и сейчас приблизительно половина жизненного цикла данной модели. А это значит, настало время обновиться....
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьяна Новикова. ПОЛЕМИКА. Чего ждать от энергопуска БелАЭС?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика