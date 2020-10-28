Британцы обновили самый маленький кроссовер Jaguar

Источник материала: Onliner

Компактный кроссовер Jaguar E-Pace появился в продаже в 2017 году, и сейчас приблизительно половина жизненного цикла данной модели. А это значит, настало время обновиться. Пресс-служба JLR разослала подробную информацию о Jaguar E-Pace'2021.





Машина получила доработанный бампер с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Изменениям подверглись и LED-фары с решеткой радиатора. В салоне владельцев порадует современный интерфейс информационно-развлекательной системы Pivi Pro с изогнутым 11,4-дюймовым экраном. Есть возможность удаленного обновления ПО. Машина подключается к интернету через SIM-карту.





Производитель отдельно упоминает о новой оптике Pixel LED. Автоматически подбирая различные сегменты светодиодов, система адаптивного головного освещения Adaptive Driving Beam осуществляет мониторинг дороги и формирует световой поток так, чтобы он не создавал блики на дорожных знаках и помехи для других водителей.





Клиентам предложат новые двухлитровые дизельные и бензиновые моторы семейства Ingenium. На нашем рынке будут представлены следующие двигатели.

Дизельные

• 163 л. с., 2,0-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом;

• 199 л. с., 2,0-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Бензиновые

• 200 л. с., 2,0-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом;

• 249 л. с., 2,0-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Есть изменения в архитектуре кузова Premium Transverse Architecture. В машине используются новые опоры двигателя, которые способствуют улучшению отклика на изменение положения дроссельной заслонки. Новая архитектура также позволила повысить жесткость крепления передней подвески, что должно положительно отразиться на комфорте при движении автомобиля, сохранив при этом достойную маневренность. Конструкция снижает вибрацию, жесткость и шум по всему салону, делая поездку комфортнее.





В системе полного привода обновленного E-PACE применена технология Standard Driveline второго поколения, которая автоматически распределяет крутящий момент между передними и задними колесами, чтобы обеспечить максимальную тягу. Впервые Standard Driveline дополнена функцией Driveline Disconnect. Во время стабильного движения на высокой скорости она отключает систему полного привода и передает тягу только на переднюю ось, обеспечивая повышенную топливную экономичность.





Уже в базовом оснащении E-PACE имеет систему Jaguar Drive Control с режимами Comfort, Eco и Dynamic, которые водитель может выбрать вручную в зависимости от дорожных условий при помощи переключателя, расположенного рядом с новым селектором переключения передач. В зависимости от выбранного режима корректируется работа рулевого управления, трансмиссии, акселератора и, в зависимости от комплектации, системы подвески Adaptive Damping.