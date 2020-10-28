Хроника студенческих акций. Студенты и преподаватели МГЛУ собрались в актовом зале, учащиеся сообщают о задержании в БГТУ

Источник материала: Onliner

Сегодня очередной день студенческих акций. Кроме того что молодые-дерзкие продолжают традиционно высказывать свою гражданскую позицию, сегодня они вышли еще по одной причине. Вчера в Telegram-каналах появилась информация, что студентов, участвующих в акциях протеста, могут отчислить ( здесь мы написали об этом подробнее). Сегодня на распространение таких сведений отреагировали учащиеся вузов. Обо всем этом рассказываем подробнее чуть ниже.

БГТУ

Студенты сообщают, что во время акции солидарности в БГТУ люди в штатском задержали учащегося. Студенты кричали задерживающему: «Позор!»

БГАИ

Вчера вечером в интернете появился приказ, согласно которому из университета отчислили троих студентов. А сегодня на акцию солидарности вышли другие студенты.

МГЛУ

С утра больше 50 человек собралось в главном холле университета. Затем все пошли в актовый зал, чтобы обсудить планы забастовки. Согласно Telegram-каналу МГЛУ, они делятся личными историями задержаний. В актовом зале в том числе выступают и преподаватели.

Лингвогуманитарный колледж

После вчерашнего задержания студентов их родители пришли в здание, чтобы поговорить с директором. Сообщается, что администрация их к нему не пускает. Студенты скандируют: «Выпускай!»

БГМУ

Проходит акция солидарности в БГМУ. Вот как это выглядит.

ФПМИ БГУ

А вот так студенты проводят акцию в ФПМИ БГУ.



