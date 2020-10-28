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Хроника студенческих акций. Студенты и преподаватели МГЛУ собрались в актовом зале, учащиеся сообщают о задержании в БГТУ
Источник материала: Onliner
Сегодня очередной день студенческих акций. Кроме того что молодые-дерзкие продолжают традиционно высказывать свою гражданскую позицию, сегодня они вышли еще по одной причине. Вчера в Telegram-каналах появилась информация, что студентов, участвующих в акциях протеста, могут отчислить (
БГТУ
Студенты сообщают, что во время акции солидарности в БГТУ люди в штатском задержали учащегося. Студенты кричали задерживающему: «Позор!»
БГАИ
Вчера вечером в интернете появился приказ, согласно которому из университета отчислили троих студентов. А сегодня на акцию солидарности вышли другие студенты.
МГЛУ
С утра больше 50 человек собралось в главном холле университета. Затем все пошли в актовый зал, чтобы обсудить планы забастовки. Согласно Telegram-каналу МГЛУ, они делятся личными историями задержаний. В актовом зале в том числе выступают и преподаватели.
Лингвогуманитарный колледж
После вчерашнего задержания студентов их родители пришли в здание, чтобы поговорить с директором. Сообщается, что администрация их к нему не пускает. Студенты скандируют: «Выпускай!»
БГМУ
Проходит акция солидарности в БГМУ. Вот как это выглядит.
ФПМИ БГУ
А вот так студенты проводят акцию в ФПМИ БГУ.
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Хроника студенческих акций. Студенты и преподаватели МГЛУ собрались в актовом зале, учащиеся сообщают о задержании в БГТУ
Сегодня очередной день студенческих акций. Кроме того что молодые-дерзкие продолжают традиционно высказывать свою гражданскую позицию, сегодня они вышли еще по...
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