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Хроника студенческих акций. Студенты и преподаватели МГЛУ собрались в актовом зале, учащиеся сообщают о задержании в БГТУ

28.10.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня очередной день студенческих акций. Кроме того что молодые-дерзкие продолжают традиционно высказывать свою гражданскую позицию, сегодня они вышли еще по одной причине. Вчера в Telegram-каналах появилась информация, что студентов, участвующих в акциях протеста, могут отчислить (здесь мы написали об этом подробнее). Сегодня на распространение таких сведений отреагировали учащиеся вузов. Обо всем этом рассказываем подробнее чуть ниже.

БГТУ

Студенты сообщают, что во время акции солидарности в БГТУ люди в штатском задержали учащегося. Студенты кричали задерживающему: «Позор!»

БГАИ

Вчера вечером в интернете появился приказ, согласно которому из университета отчислили троих студентов. А сегодня на акцию солидарности вышли другие студенты.

МГЛУ

С утра больше 50 человек собралось в главном холле университета. Затем все пошли в актовый зал, чтобы обсудить планы забастовки. Согласно Telegram-каналу МГЛУ, они делятся личными историями задержаний. В актовом зале в том числе выступают и преподаватели.

 

Лингвогуманитарный колледж

После вчерашнего задержания студентов их родители пришли в здание, чтобы поговорить с директором. Сообщается, что администрация их к нему не пускает. Студенты скандируют: «Выпускай!»

БГМУ

Проходит акция солидарности в БГМУ. Вот как это выглядит.

ФПМИ БГУ

А вот так студенты проводят акцию в ФПМИ БГУ.

Хроника студенческих акций. Студенты и преподаватели МГЛУ собрались в актовом зале, учащиеся сообщают о задержании в БГТУ

 
 
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Сегодня очередной день студенческих акций. Кроме того что молодые-дерзкие продолжают традиционно высказывать свою гражданскую позицию, сегодня они вышли еще по...
 
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