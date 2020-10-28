Студенты третий день проводят акции солидарности в поддержку общенациональной забастовки

Студенты белорусских вузов третий день подряд продолжают акции солидарности в поддержку общенациональной забастовки.





Как сообщается в студенческих телеграм-каналах, сегодня в Минском государственном лингвистическом университете объявлен День студенческой солидарности в знак протеста против увольнения бастующих преподавателей и отчисления студентов. Студенты и преподаватели собрались в актовом зале МГЛУ, чтобы обсудить объявленную ранее забастовку.

Также в соцсетях появились фото и видео из Лингвогуманитарного колледжа МГЛУ. На крыльце собрались родители учащихся, чтобы поговорить с директором о вчерашних задержаниях. Администрация колледжа не впускает родителей внутрь, собравшиеся в холле учащиеся скандируют «Пропускай!».

В Белорусском государственном медицинском университете с утра закрыты двери переходов между корпусами, сообщает телеграм-канал «Рупор БГМУ». Студенты снова собираются на сидячую забастовку в фойе вуза, некоторые с бело-красно-белыми флагами, хлопают в ладоши.

На акцию солидарности вышли и студенты Белорусского государственного университета физической культуры. В сети опубликовано видео, в котором руководство вуза обращается к бастующим с предложением обсудить все вопросы с ректором. Также студентов предупреждали об ответственности за несанкционированные акции.

На марш солидарности во двор вуза вышли студенты Белорусского государственного экономического университета.

Сидячие, певческие и молчаливые акции протеста продолжают студенты Белорусского государственного университета. «Учащиеся выходят из аудиторий после того, как ответственный проверит отсутствующих пофамильно. Студенты сообщают, что на одном из потоков, когда людей начали проверять пофамильно, на каждую фамилию в знак солидарности руки одновременно поднимала половина потока», — пишет телеграм-канал «Студэнцкая думка» о ситуации на факультете прикладной математики и информатики БГУ.

В студенческом телеграм-канале Белорусского национального технического университета «Политех97%» студентов призывают собираться внутри своих факультетов. «Берите с собой преподавателей и одногруппников, разговаривайте, придумывайте планы, что можно еще сделать, чтобы мы были услышаны», — отмечается в чате.

В Минске на акцию солидарности вышли несколько студентов Международного университета «МИТСО».

Накануне вечером в студенческих чатах стала появляться информация о том, что в ректораты некоторых вузов подают списки студентов на отчисление — всех, кто задерживался на протестных митингах ранее и получал сутки или штрафы.

Сегодня с утра некоторые студенты БНТУ сообщали в соцсетях об отчислении из вуза. «Нас отчислили вчерашним числом, всех, кого задержали в понедельник», — написал студент приборостроительного факультета БНТУ.

В телеграм-канале студентов Гродненского государственного университета сегодня сообщалось о чаепитии на большом перерыве. Студенты пишут, что после появления этой информации в столовой главного корпуса вуза появилась милиция «следить за порядком».

Также в соцсетях был распространен подписанный ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств приказ от 26 октября об отчислении трех студентов и объявлении выговоров еще двум студентам.

В телеграм-каналах опубликовали и приказ об отчислении трех студентов Белорусской государственной академии искусств. Сегодня сокурсники собрались на акцию поддержки отчисленных внутри академии и во внутреннем дворике. Скандируют: «Далучайся!»

В студенческих телеграм-каналах выложили еще один документ, из которого следует, что двум студентам факультета информационных технологий Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) объявили выговоры за участие 9 октября в несанкционированной акции на ступеньках четвертого корпуса вуза.

Также в университете вывесили приказ от 27 октября, запрещающий проведение на территории БГТУ несогласованных массовых мероприятий. Кроме того, согласно документу, в вузе ужесточается проверка посещаемости занятий и опозданий на них, а также дисциплинарная ответственность. Деканам факультетов приказано «в целях направления политической активности профессорско-преподавательского состава, студентов и магистрантов в конструктивное русло организовать работу по их привлечению к ведущейся в стране кампании по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь».

На одном из видео неизвестные в гражданской одежде задерживают в коридоре БГТУ студента 4-го курса факультета информационных технологий и насильно уводят из вуза.

Из соцсетей стало известно об увольнении за гражданскую позицию декана факультета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета Михаила Мишкевича. На его личной странице в «Фейсбуке» бывшие и нынешние студенты и коллеги пишут ему слова поддержки.

Студенты и преподаватели разных белорусских вузов записывают и распространяют в соцсетях видеообращения, в которых выступают против насилия, фальсификации выборов и против давления на академическое сообщество.

Александр Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания высказался о бастующих студентах. «Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать», — добавил он.

Также Лукашенко обратился к родителям школьников и студентов: «Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона».