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Рабочего «Атланта», забравшегося на трубу с бело-красно-белым флагом, сняли и передали милиции
Источник материала: Навiны
Рабочего завода «Атлант» Виктора Манкевича, который 28 октября забрался на трубу предприятия с бело-красно-белым флагом и потребовал отставки Александра Лукашенко, спустили вниз и передали милиции.
Около 13.20 в общеновостном
В первой половине дня Виктор Манкевич забрался на трубу завода «Атлант» и
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Рабочего завода «Атлант» Виктора Манкевича, который 28 октября забрался на трубу предприятия с бело-красно-белым флагом и потребовал отставки Александра...
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