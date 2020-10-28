Рабочего «Атланта», забравшегося на трубу с бело-красно-белым флагом, сняли и передали милиции

Рабочего завода «Атлант» Виктора Манкевича, который 28 октября забрался на трубу предприятия с бело-красно-белым флагом и потребовал отставки Александра Лукашенко, спустили вниз и передали милиции.





Около 13.20 в общеновостном телеграм-канале портала появилось сообщение, где со слов читателей заявлялось, что Манкевич спускается с трубы. Примерно спустя 20 минут в отдельном телеграм-канале tut.by, посвященном политике, было опубликовано сообщение от очевидцев, которые заявили, что рабочего завода «сняли и передали милиции».