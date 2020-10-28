В Минском районе тракторист обрушил кровлю хранилища — погибла женщина

Чрезвычайное происшествие в одном из сельхозпредприятий Минского района — в деревне Василевщина под обрушившейся кровлей картофелехранилища погиб человек.





Причиной обрушения стало столкновение трактора МТЗ с опорной колонной. Трактором управлял 18-летний работник. По предварительной информации, он был трезв.

Как сообщает Следственный комитет, на месте происшествия погибла 61-летняя работница предприятия, еще одна женщина с травмами различной степени доставлена в больницу.

Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Проводятся необходимые следственные действия.