31-летний полочанин открыл стрельбу из пневматики по авто Департамента охраны

Инцидент произошел в Полоцке вечером 27 октября.





Как пишет gorod214.by со ссылкой на представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько, 31-летний житель Полоцка находился в гостях у знакомых, где выпивал.

Стрельбу по служебному авто открыл, выйдя на балкон общежития.

Милиционеры примерно установили, откуда стреляли и вызвали следственно-оперативную группу.

Личность стрелявшего установлена. При нем нашли пистолет с газовыми баллонами и шариками для стрельбы. Медосвидетельствование показало, что у мужчины было 3 промилле алкоголя.

По дпанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК, санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.