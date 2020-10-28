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31-летний полочанин открыл стрельбу из пневматики по авто Департамента охраны
Источник материала: Навiны
Инцидент произошел в Полоцке вечером 27 октября.
Как пишет
Стрельбу по служебному авто открыл, выйдя на балкон общежития.
Милиционеры примерно установили, откуда стреляли и вызвали следственно-оперативную группу.
Личность стрелявшего установлена. При нем нашли пистолет с газовыми баллонами и шариками для стрельбы. Медосвидетельствование показало, что у мужчины было 3 промилле алкоголя.
По дпанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК, санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.
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Инцидент произошел в Полоцке вечером 27 октября.
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