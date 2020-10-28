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Караев рассказал, как будут останавливать атаки на силовиков

28.10.2020 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 28 окт – Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что диверсии, теракты и нападения на силовиков должны быть остановлены всем арсеналом средств.

"Боевое оружие, прежде всего, применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы уже иссякли", - заявил Караев в интервью политологу Александру Сосновскому, которое опубликовал в своем Telegram-канале Белорусский союз журналистов, комментируя высказывания одного из своих замов о том, что в Беларуси могут применить боевое оружие на протестах.

По его словам, в протестах участвуют "и спортивные молодые люди, футбольные фанаты, а это отменные бойцы для уличных драк, и анархисты, которые любят стрелять из боевых рогаток".

Министр уточнил, что за последнее время пограничники не пустили в страну более тысячи "крепких ребят".

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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По его мнению, ничего страшного в применении огнестрельного оружия при нападениях на правоохранителей нет.
 
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