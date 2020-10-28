Лукашенко сообщил об иностранном финансировании бастующих рабочих

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко заявил, что бастующие на предприятиях рабочие получают деньги из-за границы.

«Мы же знаем, что эти 10–12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы. Вы знаете, идут уже по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить», — сказал лукашенко.

Он также призвал увольнять бастующих. Они, считает Лукашенко, не должны мешать тем, кто действительно хочет работать.