60 известных экономистов готовы спасать экономику Беларуси. Что они предлагают?

Источник материала: Ежедневник

60 известных экономистов, среди которых — известные и белорусские, и зарубежные эксперты, заявили о готовности предоставить экспертную помощь в разработке программы экономических реформ в Беларуси.

Эксперты считают, что эти реформы позволят обеспечить развитие страны и рост благосостояния ее граждан.

— Мы готовы использовать свои знания и опыт для консультирования новой, демократически избранной власти в Беларуси. Мы глубоко убеждены, что Беларусь имеет все возможности для перехода на новый этап экономического развития и значительного улучшения качества жизни людей. Мы видим будущее Беларуси среди развитых экономик, в которой каждый человек имеет равные шансы на реализацию своих возможностей, — говорится в письме.

Стране необходимо разрешить множество накопленных структурных проблем. Если этого не сделать, Беларусь будет все более отставать по уровню жизни от более развитых соседей и развитого мира в целом, а молодежь будет стремиться уехать за рубеж, чтобы там реализовать свой потенциал, предупреждают экономисты.

— В еще большей мере ситуация усугублена политическим кризисом, подрывающим в числе прочего и экономическое доверие. В ближайшей перспективе это может привести к финансовым катаклизмам и снижению благосостояния граждан. Чтобы этого не допустить, политический кризис должен быть как можно быстрее разрешен мирным путем. Легитимная власть, эффективные и признаваемые обществом политические институты критически важны для формирования экономического доверия, функционирования здоровой и растущей экономики.

Для решения структурных проблем и достижения устойчивого долгосрочного роста прежде всего необходимо создать институциональную основу.

Эксперты перечисляют 11 принципов:

1. Адаптация и развитие социальной инфраструктуры — системы образования, здравоохранения, культуры, местного самоуправления — в соответствии с ценностями и запросами белорусского общества

Комфортная социальная среда — важнейшая предпосылка наращивания человеческого и социального капитала. В современном мире именно они являются главным драйвером развития. При таких условиях знания, умения и навыки белорусов будут использоваться наилучшим образом. Люди получат возможности самореализации, а экономика — «двигатель» развития.

2. Независимость судебной системы от других ветвей власти

Для выстраивания долгосрочных стратегий развития, внедрения инноваций и всей деятельности в целом бизнесу требуется уверенность в защищенности своих прав, декларируемых в законодательстве. Такую уверенность может обеспечить только справедливый суд. Мировой опыт свидетельствует, что судебная система эффективна и пользуется доверием общества лишь тогда, когда она фактически независима от других ветвей власти.

3. Изменение роли государства в экономическом развитии

Из «прогрессора», руководящего и направляющего экономическое развитие, государство должно превратиться в гаранта развития институтов и социальной инфраструктуры

Государство не должно вмешиваться в экономику с планами и заданиями. Его приоритетные задачи в содействии экономическому развитию — гарантировать суверенитет, не допускать криминала, обеспечивать верховенство закона и защиту прав собственности, справедливую конкуренцию, качественную инфраструктуру, медицину, образование, социальную защиту. Именно для решения этих задач должны в первую очередь использоваться налоги, которые мы все платим.

4. Создание равных и благоприятных условий хозяйствования для всех предприятий вне зависимости от формы собственности, размера или отрасли

Государство не должно создавать барьеры для естественного перераспределения финансовых и людских ресурсов, создавать искусственные механизмы поддержки отдельных отраслей и компаний. Граждане Беларуси должны работать там, где их труд наиболее эффективен и приносит им наибольший доход.

Важное условие для развития частного сектора — соответствие законодательства экономическим практикам. Пробелы в законодательстве не должны квалифицироваться как экономические преступления. Государство должно исходить из принципа доброжелательности к бизнесу.

5. Повышение эффективности управления госпредприятиями

Размер сектора госпредприятий в экономике должен определяться разумным балансом между их социальными и стратегическими функциями, с одной стороны, и экономической эффективностью, с другой стороны. В отношении предприятий, находящихся в госсобственности, необходим комплекс мер по повышению эффективности. Это в первую очередь предполагает изменение стимулов и мотивации на госпредприятиях, разделение функции государства как собственника и регулятора.

6. Повышение эффективности и обеспечение надежности системы социальной защиты

Сегодня государство активно поддерживает предприятия (прежде всего государственные). Соответствующие расходы существенно превышают расходы на социальную защиту населения. При этом социальные выплаты осуществляются без должной адресности.

Для обеспечения надежной и эффективной социальной защиты, сглаживания неравенства в доходах необходимо увеличить помощь безработным, усилить адресность социальных выплат, проводить постоянный мониторинг уязвимых групп населения и оперативно реагировать на их нужды.

7. Повышение эффективности и прозрачности рынка труда, защита прав работников

Крайне важно, чтобы белорусский человеческий капитал был высококвалифицированным. Государство должно вернуть самостоятельность университетам, расширить степень свободы школ. Необходимо улучшить инфраструктуру переподготовки кадров. Участие в ее формировании и функционировании могут принимать как государство, так и частный сектор. Все существующие ограничения и барьеры, мешающие работникам по своему желанию менять работу и сферу занятости, должны быть устранены.

Одновременно необходимо обеспечить защиту трудовых прав работников, в том числе в рамках системы и форм найма. Важный вклад в защиту трудовых прав обеспечивают независимые профсоюзы. Поэтому задача государства — создать условия для их полноценной деятельности.

8. Развитие финансового рынка

Эффективная финансовая система чрезвычайно важна для развития страны. Она позволяет отбирать наилучшие инвестиционные проекты и эффективно использовать сбережения людей.

Для успешного развития белорусской финансовой системе важно избавиться от дискредитирующих практик, обусловленных желанием государства управлять распределением финансовых ресурсов. Банки как финансовые посредники должны быть свободны в своей деятельности, будучи ограниченными лишь нормами пруденциального регулирования и надзора. При этом важно создать предпосылки для развития новых финансовых институтов, рынков и секторов (фондовый рынок, ипотечное кредитование, накопительные пенсионные фонды, инвестиционные и инновационные фонды, производные финансовые инструменты, микрофинансирование для малого бизнеса, страхование и др.).

9. Развитие цифровой инфраструктуры для повышения прозрачности системы госуправления и экономических отношений

Беларусь может использовать свои таланты в сфере IT, инженерии, чтобы развивать экономику, основанную на знаниях, и цифровое общество. Цифровая грамотность, универсальный доступ к интернету и компьютеру должны стать нормой в Беларуси. Государство должно активно содействовать развитию цифровой инфраструктуры в системе образования, а также в рамках предоставления государственных услуг населению (e-government).

10. Повышение конкурентоспособности и инновационности экономики через развитие предпринимательской инициативы, создание экосистемы развития стартапов и содействие развитию венчурных инвестиций

Следующий большой прорыв в инновациях может случиться не только в исследовательских лабораториях, но и через новую волну свободных предпринимателей, которые являются авангардом инновационного мышления в новой экономике и ключевым компонентом динамичного общества.

11. Приоритет макроэкономической и финансовой стабильности при проведении монетарной и фискальной политики

Экономические власти не должны злоупотреблять своими инструментами для создания краткосрочных иллюзий экономического благополучия, за которые придется расплачиваться впоследствии потерей благосостояния и финансовыми катаклизмами. Правительство должно стремиться обеспечить фискальную сбалансированность и устойчивость государственного долга. Национальный банк должен быть независим от правительства и ответственен за ценовую и финансовую стабильность.

Безусловно, эти принципы и положения не затрагивают всех проблем белорусской экономики. Скорее, мы указываем приоритетные направления реформ, необходимых для развития страны и улучшения качества жизни граждан, поскольку существующая социально-экономическая модель в Беларуси больше не справляется с этими задачами.

При формировании новой институциональной основы Беларусь вполне может рассчитывать на внешнюю кредитную и грантовую поддержку экономических реформ. Приверженность реформам и более тесное сотрудничество с международными финансовыми институтами упрочат экономическое доверие, а также имидж страны. Это позволит снизить стоимость заимствований и затраты на обслуживание государственного долга, а впоследствии также частных долгов.

— Мы надеемся, что Беларусь вскоре станет процветающей страной. В случае если для этого потребуется наша экспертиза, то для нас будет честью ее предоставить, резюмируют эксперты.

Письмо подписали, в частности, Сергей Гуриев, Павел Данейко, Дмитрий Крук, Сергей Лукин, Иван Миклош, Константин Сонин, Юрий Церлюкевич, Михаил Чепиков и другие. Среди них — доктора экономики, профессоры, директора компаний и т. д. Весь список.