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Медики готовы жертвовать частью зарплаты ради бастующих в Беларуси
Источник материала: АФН
Белорусские медики и их зарубежные коллеги объявили о запуске акции, которая поможет поддержать бастующих в Беларуси.
«Заводчане, сотрудники сферы транспорта, работники коммунальных служб и другие наши герои, спасайте страну, пока мы спасаем жизни», - обратились медики к бастующим.
«Мы, медики Беларуси и зарубежья, запускаем акцию в поддержку бастующих Беларуси. Мы переводим свой двухдневный заработок в фонд солидарности BYSOL (https://bit.ly/344ANgH)», - говорится в обращении медиков, опубликованном в телеграм-канале «Белые халаты».
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Белорусские медики и их зарубежные коллеги объявили о запуске акции, которая поможет поддержать бастующих в Беларуси.
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