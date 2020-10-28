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Медики готовы жертвовать частью зарплаты ради бастующих в Беларуси

28.10.2020 15:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские медики и их зарубежные коллеги объявили о запуске акции, которая поможет поддержать бастующих в Беларуси.

«Заводчане, сотрудники сферы транспорта, работники коммунальных служб и другие наши герои, спасайте страну, пока мы спасаем жизни», - обратились медики к бастующим.

«Мы, медики Беларуси и зарубежья, запускаем акцию в поддержку бастующих Беларуси. Мы переводим свой двухдневный заработок в фонд солидарности BYSOL (https://bit.ly/344ANgH)», - говорится в обращении медиков, опубликованном в телеграм-канале «Белые халаты».

 
 
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Белорусские медики и их зарубежные коллеги объявили о запуске акции, которая поможет поддержать бастующих в Беларуси.
 
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