Медики готовы жертвовать частью зарплаты ради бастующих в Беларуси

Источник материала: АФН

Белорусские медики и их зарубежные коллеги объявили о запуске акции, которая поможет поддержать бастующих в Беларуси.

«Заводчане, сотрудники сферы транспорта, работники коммунальных служб и другие наши герои, спасайте страну, пока мы спасаем жизни», - обратились медики к бастующим.

«Мы, медики Беларуси и зарубежья, запускаем акцию в поддержку бастующих Беларуси. Мы переводим свой двухдневный заработок в фонд солидарности BYSOL (https://bit.ly/344ANgH)», - говорится в обращении медиков, опубликованном в телеграм-канале «Белые халаты».