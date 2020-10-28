В Брестской области возрождают важную для истории реку Кречет

В Брестской области восстановили и очистили историческую реку Кречет, впадающую в полноводную Ясельду. Специалисты проекта «Дадим детям чистую воду» программы New World, финансируемого благотворительным фондом The Coca-Cola Foundation возродили более, чем 2-километровый участок реки в границах города Березы, посадили новую аллею, создав для местных жителей красивую набережную.

Кречет является правым притоком реки Ясельда. Люди жили у этих берегов еще в каменном веке, а столетие назад местные жители активно рыбачили здесь на лодках. Однако с тех пор русло Кречета покрылось илом и заросло травой, что замедлило течение и привело к размножению водорослей. Река стала мутной, издающей неприятный запах и практически непригодной для многих водных животных, а также малопривлекательной с рекреационной точки зрения.

Восстановить историческую реку взялся международный фонд The Coca-Cola Foundation в сотрудничестве с Global Water Challenge. По программе «Новый мир» на это было выделено 50 тысяч долларов. Работы выполнило международное общественное объединение «Экологическая инициатива «БУРЕНКО-плюс», годом ранее реализовавшее 2 проекта по восстановлению озера Белое в Гродненской области. Возрождать Кречет решили в три этапа в партнерстве с Республиканским биологическим заказником «Споровский» и при поддержке местного исполкома.

Заметнее всего река преобразилась в городе Береза, который она разделяет на две части. Дно здесь углубили и очистили от мусора и ила, а берега избавили от излишней растительности. Всего удалось восстановить более 2 км реки – наиболее проблемный участок. С каждым днем растут объемы воды, она становится чище и течет быстрее.

Кроме того, средняя школа № 1 им. В.Х. Головко г. Березы получила оборудование для создания собственной лаборатории, в том числе кислородомер, кондуктометр, приборы для измерения жесткости воды, весы, микроскопы, тесты и реактивы. Дети смогут сами следить за качеством воды и заботиться о реке, которая должна стать украшением города. Кроме того, ученики смогут изучать воду из любых природных источников, пробовать себя в написании научных работ и участвовать в республиканских и международных водных конкурсах.

«Восстановление Кречета имеет большое значение не только для окружающей среды, но и для качества жизни людей в Березе. Что также важно, мы постарались вернуть реке исторический облик: сделать такой, какой ее знали наши предки – чистой, красивой и быстротекущей. Одним из приоритетов экологической политики Системы Coca-Cola является сохранение водных ресурсов и поддержка проектов по их охране. Вода – это основной ингредиент нашей продукции. Стоит отметить, что проект «Дадим детям чистую воду» - многокомпонентный: включает не только восстановление реки, но и образовательный момент, когда школьники, получив возможность работы с современным лабораторным оборудованиям, смогут быть вовлечены в разноплановую исследовательскую деятельность», – отмечает первый заместитель генерального директора компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Андрей Рощупкин.

В Березе также высажена аллея «Новая жизнь», которая призвана символизировать возрождение реки. Местные жители вместе с участниками проекта посадили молодые деревья вдоль её берега в границах городского парка. Андрей Рощупкин

«Кречет находился в плачевном состоянии. Прошло почти 40 лет, как дно реки перестали регулярно очищать от иловых отложений. За это время русло сузилось, берега заросли, а подводные отложения создали «эффект пробки», что способствовало цветению и зарастанию. По сути, это была «умирающая» река. Сейчас она получила «вторую жизнь», и мы надеемся, что после завершения всех работ местным жителям удастся сохранить ее для следующих поколений», – признается председатель Совета «Экологической инициативы «БУРЕНКО-плюс» Владимир Колтунов.