Подробности ЧП рассказал телеграм-канал "Иногда не до ТБ в ОАО "Беларуськалий". Всё произошло на Краснослободском руднике во время установки новой маслостанции. Пострадавший — бригадир Дмитрий Врублевский.





"При включении под давлением сорвало шланг, попало по лицу. Перелом носа, может, еще что, не знаю. Крови много, ничего не понятно", — говорится в сообщении телеграм-канала.





Позже там появилась информация, что у рабочего выбит глаз, а также диагностирован перелом основания черепа.





"К сожалению, работник действительно пострадал. Он находится в больнице", — заявили порталу TUT.BY на "Беларуськалии".





Это не первое серьезное ЧП на предприятии в этом году. Так, в марте на "Беларуськалии" один человек погиб, несколько оказались в больнице после столкновения подземной машины для перевозки пассажиров с целиком горной выработки.