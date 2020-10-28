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В Беларуси увеличатся минимальные пенсии

28.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Они привязаны к размеру прожиточного минимума. Со следующего месяца он увеличится и составит 258 белорусских рублей. Это чуть больше ста долларов, передает «МИР 24».

Размеры пенсий будут обновлять раз в квартал. Кроме того, изменения коснутся и социального страхования. Среди новшеств – уменьшить страховой стаж для матерей с четырьмя детьми и более. А наниматели будут отчислять больше средств на выплаты своим сотрудникам страховой пенсии. Это касается тех, чья работа связана с вредными условиями.

«Предусматривается социальная защита целого ряда граждан: в первую очередь и многодетных семей, и граждан с инвалидностью. Коснется это и индивидуальных предпринимателей. Когда индивидуальные предприниматели по ряду причин прекратили свое занятие предпринимательской деятельностью, то они имеют право не уплачивать страховой взнос. И это будет учитываться в начислении пенсии», – рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Павел Сильченок. Далее проект закона направят в Совет Республики. При одобрении он должен вступить в силу в начале следующего года.



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Пенсии в стране привязаны к размеру прожиточного минимума. Со следующего месяца он составит 258 белорусских рублей (чуть больше ста долларов).
 
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