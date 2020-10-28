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В iPhone 12 нашли «секретную» функцию, о которой не говорила Apple

28.10.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно компания Apple провела презентацию новых смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, в которой рассказала о главных особенностях гаджетов. Но, похоже, об одной «фишке» девайсов в компании умолчали — технически они способны заряжать от себя другие устройства. То есть, телефоны оснащаются функцией реверсивной подзарядки. К такому выводу пришли из документации, которую производитель подал в Федеральную комиссию по связи США (FCC). Об этом сообщает MacRumors.


В документации, в частности, говорится, что iPhone 12 поддерживают двустороннюю беспроводную зарядку на частоте 360 кГц — с ее помощью якобы можно заряжать аксессуары для смартфонов. Впрочем, официально о наличие такой возможности в Apple все еще не заявили. Возможно, аппаратно функция поддерживается, но ее по какой-то причине пока программно отключили. В теории, в одном из следующих обновлений операционной системы реверсивную зарядку могут активировать.

По предположению обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, известного достаточно точными прогнозами о гаджетах Apple, обратную зарядку в iPhone 12 могли задержать до официального анонса новых аксессуаров компании вроде геометок AirTags или обновленных наушников AirPods с поддержкой MagSafe. По неподтвержденной информации, в ноябре Apple проведет еще одну презентацию — возможно, подробности о реверсивной зарядке раскроют на ней.

Напомним: Apple представила четыре смартфона с OLED-экранами на 5,4, 6,1 (два аппарата) и 6,7 дюйма. Первые два телефона — iPhone 12 и iPhone 12 Pro — уже поступили в продажу в странах первой волны. В Беларуси их старт продаж намечен на 6 ноября. Уменьшенную и увеличенную версии девайсов с приставками mini и Pro Max в названиях придется ждать до второй половины ноября.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Apple:

 
 
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