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На проспекте Независимости в районе Академии наук из-за ДТП затруднено движение

28.10.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 28 октября на проспекте Независимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото читателя TUT.BY

По информации очевидцев, происшествие случилось на пересечении проспекта с улицей Бровки. Здесь столкнулись Ford Mondeo и Hyundai Elantra, у обоих повреждена передняя часть. Информации о пострадавших пока нет.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Движение транспорта по проспекту Независимости в направлении улицы Сурганова затруднено.

 
 
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На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
 
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