На проспекте Независимости в районе Академии наук из-за ДТП затруднено движение

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 28 октября на проспекте Независимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



Фото читателя TUT.BY

По информации очевидцев, происшествие случилось на пересечении проспекта с улицей Бровки. Здесь столкнулись Ford Mondeo и Hyundai Elantra, у обоих повреждена передняя часть. Информации о пострадавших пока нет.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Движение транспорта по проспекту Независимости в направлении улицы Сурганова затруднено.