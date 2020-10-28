На М6 около Скиделя устанавливают первый и пока единственный на трассе светофор

Источник материала: Tut.by

На трассе М6 напротив деревни Песчанка около Скиделя завершают установку светофоров. Это первый подобный дорожный объект на трассе, его установку планировали еще на этапе проектирования реконструкции М6, сообщает «АвтоГродно».



Фото: autogrodno.by

Деревня Песчанка находится в 4 километрах от Скиделя в сторону Минска. В деревне около 40 домов и крупный молочно-товарный комплекс. Напротив Песчанки с двух сторон трассы М6 размещаются остановки.

Светофоры ставят, чтобы обеспечить безопасный переход дороги местным жителям и работникам молочного комплекса: в этом месте напротив деревни пешеходам приходится пересекать 6 полос трассы М6.

— В этом месте периодически происходили наезды на пешеходов, — рассказывал начальник отделения агитации и пропаганды Гродненской ГАИ Андрей Цидик. — Светофор устанавливается в рамках реконструкции дороги. Он будет оборудован пешеходным вызывным устройством. Будут и дублирующие светофоры над дорогой. Одновременно устанавливается барьерное ограждение на разделительной полосе, организуется островок безопасности и Z-образный переход дороги для пешеходов. Сейчас максимальная скорость на этом участке ограничена 100 км/ч, и ее снижение не планируется. Ставятся защитные шумовые экраны со стороны деревни, а второй выезд с Песчанки будет разрешен только направо. Краевая разметка будет нанесена пластиком и будет шуметь при наезде на нее колесом.