Финал громкой истории с New Balance? Суд оштрафовал предпринимателей на 150 и 210 базовых

Источник материала: Onliner

История о защите интеллектуальных прав американского бренда New Balance в Беларуси началась в конце 2018-го. Тогда состоялось знакомство многих белорусских ИП с патентным поверенным Валентином Рачковским. Юрист занимается защитой интеллектуальной собственности бренда и представляет его в административных и гражданских делах. Мы публиковали два эпизода этой истории. Вот первый , вот второй . Понятно, все развилось в затяжное противостояние. Больше всего выделились ИП Дубровская и ИП Брылев. В итоге Верховный суд принял решения по делам обоих.

25 мая 2020-го судом установлено нарушение в действиях ИП Дубровской и присуждена обязанность выплатить компенсацию правообладателю за нарушение его прав на товарные знаки в размере 150 базовых величин.

Адвокат Кира Касьянова рассказала Onliner, что клиент решил не подавать жалобу.

А также есть решение ВС РБ от 21 октября 2020-го, которым в действиях ИП Брылева было установлено нарушение прав правообладателя на товарные знаки и присуждена обязанность выплатить компенсацию правообладателю за нарушение его прав на товарные знаки в размере 210 базовых величин.

«Ипэшник» рассказал нам о своем намерении обжаловать это решение.