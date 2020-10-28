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Финал громкой истории с New Balance? Суд оштрафовал предпринимателей на 150 и 210 базовых
Источник материала: Onliner
История о защите интеллектуальных прав американского бренда New Balance в Беларуси началась в конце 2018-го. Тогда состоялось знакомство многих белорусских ИП с патентным поверенным Валентином Рачковским. Юрист занимается защитой интеллектуальной собственности бренда и представляет его в административных и гражданских делах. Мы публиковали два эпизода этой истории. Вот
25 мая 2020-го судом установлено нарушение в действиях ИП Дубровской и присуждена обязанность выплатить компенсацию правообладателю за нарушение его прав на товарные знаки в размере 150 базовых величин.
Адвокат Кира Касьянова рассказала Onliner, что клиент решил не подавать жалобу.
А также есть решение ВС РБ от 21 октября 2020-го, которым в действиях ИП Брылева было установлено нарушение прав правообладателя на товарные знаки и присуждена обязанность выплатить компенсацию правообладателю за нарушение его прав на товарные знаки в размере 210 базовых величин.
«Ипэшник» рассказал нам о своем намерении обжаловать это решение.
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История о защите интеллектуальных прав американского бренда New Balance в Беларуси началась в конце 2018-го. Тогда состоялось знакомство многих белорусских ИП с...
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