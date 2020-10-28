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Приказом гендиректора уволены 12 сотрудников «Гродно Азота», которые публично заявили о присоединении к стачке

28.10.2020 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уволены 12 сотрудников ОАО «Гродно Азот», которые публично заявили о присоединении к стачке. Соответствующий приказ, текст которого есть в распоряжении БелаПАН, подписал генеральный директор предприятия Игорь Бобырь.

Приказом гендиректора уволены 12 сотрудников «Гродно Азота», которые публично заявили о присоединении к стачке

Среди официальных причин увольнения: «нарушение трудовой дисциплины» и «правил внутреннего распорядка», «отсутствие на рабочем месте более трех часов в течении рабочего дня без уважительных причин», а также «прогулы без уважительных причин».

Прогулы уволенным сотрудникам поставили за те дни, когда они находились в изоляторе и предоставили справки об этом.

Как сообщалось, сегодня сотрудника «Гродно Азота» члена независимого профсоюза Александра Жука суд Октябрьского района Гродно осудил на 30 суток административного ареста, признав его виновным в участии в двух несанкционированных массовых мероприятиях. Жук пропал рано утром 27 октября. Его забрали на беседу в КГБ. До суда он находился в изоляторе.

Стачка на предприятии началась 26 октября. В первый день не менее 32 человек были жестко задержаны силовиками на проходной.

В нескольких цехах работники до сих пор отказываются принимать и передавать смены. Точное количество людей, присоединившихся к стачке, неизвестно.

В концерне «Белнефтехим», в состав которого входит ОАО «Гродно Азот», утверждают, что гродненский завод продолжает работать в штатном режиме.

 
Теги: Гродно
 
 
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Уволены 12 сотрудников ОАО «Гродно Азот», которые публично заявили о присоединении к стачке. Соответствующий приказ, текст которого есть в распоряжении БелаПАН,...
 
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