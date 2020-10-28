Рабочий «Атланта» залез на трубу и обратился к Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Рабочий завода "Атлант" Виктор Манкевич 28 октября залез на трубу завода с бело-красно-белым флагом и записал обращение к Александру Лукашенко.

"Я, рабочий завода "Атлант", Манкевич Виктор Анатольевич, признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме.

Вы должны объявить о своем уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключённых. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь – уходите, уходите сейчас, пока не поздно!", — эмоционально сказал Манкевич.

По сообщению TUT.by, к трубе "Атланта", на которой находился Манкевич, приехала милиция и МЧС. Рабочий отказывается спускаться вниз.

По состоянию на 13.45 по информации @tutby_official, сотрудники МЧС сняли Виктора Манкевича и передали милиции. Свидетель пишет, что «всех сочувствующих разгоняет администрация завода».