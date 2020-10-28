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Взял 1000 евро в кредит под минус 5 процентов годовых. Как это работает?

28.10.2020 16:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

– Как вы наверное слышали, у нас тут от безысходности банки раздают деньги под отрицательные кредитные ставки. В мае 2020 мы просто постебались над -0.40%, ибо мелочь. В октябре мне стало скучно и ради -5% я решил дойти до конца.

Подался вчера в 10:30. Закончил заполнение заявок и подтверждение себя и подписание договора по видеосвязи в 11:00. Ну, не 5 минут как обещали, но 30 минут тоже норм. Решение о кредите выдавалось сразу на месте.

Про такие кредиты ходит много слухов и басен: якобы обещают -5%, а по факту дают +2-3%, и -5% – просто маркетинг. Так вот:

  • Да, -5%.
  • Да, деньги пришли – все €1000.
  • Да, по договору из €1000 я верну €973,32 за 12 мес.

Высокий кредитный рейтинг и экономия

Как отмечает Сергей, данная ставка актуальна лично для него благодаря высокому кредитному рейтингу. У кого кредитный рейтинг похуже или доходы пониже – тем могут и не дать такой высокий отрицательный процент.

Также стоит отметить, что итоговая выгода кредита составит 26,68 евро. Эффективная ставка таким образом будет 2,67%, а не 5%. По мнению Сергея, это связано с расчетом сложных процентов и помесячного возвращения тела кредита в долях. То есть -5% начисляются на всё уменьшающийся остаток долга, а не на начальную сумму.

Доступ к счету

Еще один момент, который сильно удивит многих белорусов. Сергею пришлось дать доступ сервису к своему пин-коду от банковского счёта, куда перечисляется зарплата. По словам Сергея, это обычная практика: у многих сервисов и на другие операции есть подобные требования (для Immobilienscout24-справки для арендодателей).

«Check24 – слишком известное имя чтобы жертвовать репутацией. И это режим «только на чтение», для каждой операции нужен отдельный sms-пин» уверен Сергей.

Деньги на счёт Сергея пришли утром следующего дня в 08:30. Кредит выдал SWK Bank.

Подводные камни

Также Сергей отметил и недостатки сервиса. После подачи заявки Check24, выполняя роль кредитного советника, разослал запросы в 8 банков сразу. Это, соответственно, вылилось в 7 лишних кредитных запросов в Schufa, о чём кредитное бюро уведомило по емейлу. По его мнению на кредитный рейтинг это повлиять не должно.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Летом этого года в Европейский Центробанк снизил ключевую ставку до нуля, а ставки по депозитам ушли в отрицательную зону. Теперь же европейские банки готовы...
 
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