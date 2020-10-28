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"Как можно жить, если каждого из нас могут арестовать и избить". Сотрудник "Белоруснефти" из Гомеля записал обращение к коллегам и начальству

28.10.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудник «Белоруснефти» Дмитрий из Гомеля записал видеообращение к коллегам и начальству, которое опубликовал TUT.BY.

В нём он призывает коллег, друзей и всех белорусов перестать молчать в условиях репрессий за политические взгляды. Дмитрий напомнил, что накануне шестеро его коллег из Речицы, которые объявили о забастовке, сразу же были уволены.

«Как я могу продолжать свою трудовую деятельность в ситуации, когда моему другу угрожают сломать колено в автозаке и избивают его за отказ разблокировать телефон? 

Как я могу спокойно работать, когда моя подруга выходит на беговую дорожку со словами: „я должна убежать от людей в форме и без опознавательных знаков“? 

Как я могу спокойно отдыхать, когда журналистов, которых я читаю, десятки дней держат в тюрьмах за то, что они профессионально выполняют свой долг?» — задаёт вопросы мужчина.

Дмитрий отмечает, что подвергнуть репрессиям могут каждого.

«Я призываю всех коллег, я знаю, что нас много, я знаю, что мы очень боимся начать выражать свою позицию. Каждый должен делать то, что считает для себя приемлемым. Но мы должны перестать молчать», — говорит мужчина.

Дмитрий уверен, что без общественного диалога у Беларуси и у «Белоруснефти» в частности не будет будущего.
 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудник «Белоруснефти» Дмитрий из Гомеля записал видеообращение к коллегам и начальству, которое опубликовал TUT.BY.
 
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